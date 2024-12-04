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В каких случаях можно законно заменить лишение прав на штраф

3:29
Авто

Признание своей вины и искреннее раскаяние не всегда помогают избежать строгого наказания, особенно если речь идет о таких серьезных нарушениях, как вождение в состоянии опьянения. Тем не менее, существуют ситуации, когда суд может проявить гибкость, учитывая наличие смягчающих обстоятельств.

Автомобили
Фото: Wikipedia by Bezik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобили

Портал njcar.ru узнал у представителя ГАИ, в каких случаях водитель может отделаться штрафом вместо лишения прав.

Лишение водительских прав: основные причины

Причин для лишения водительского удостоверения может быть множество: управление автомобилем в нетрезвом виде, систематическое превышение скорости, вождение без номеров. В каждом случае суд принимает решение, анализируя все обстоятельства дела.

  • Движение на красный свет: согласно статье 12.12 КоАП РФ, повторный проезд на красный свет грозит штрафом в 5000 рублей или лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев. Повторным нарушение считается, если оно совершено в течение года после предыдущего аналогичного правонарушения. Однако если нарушение было зафиксировано камерой, или автомобилем в тот момент управлял другой человек, ответственность с владельца может быть снята.
  • Выезд на встречную полосу: за это нарушение, регламентируемое частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ, предусмотрено лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев или штраф в 5000 рублей. Если маневр был совершен из-за необходимости объезда препятствия, наказание смягчается до штрафа от 1000 до 1500 рублей (часть 3 статьи 12.15 КоАП РФ). Однако это правило не применяется, если выезд на "встречку" был связан с попыткой предотвратить аварию. В таких случаях водитель обязан тормозить, а не пересекать полосу движения.

Когда наказание может быть смягчено

  • Вождение в нетрезвом виде: по статье 12.8 КоАП РФ это наказывается штрафом в 30 000 рублей и лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. Однако, если водитель сел за руль в состоянии опьянения ради спасения жизни, его действия могут быть признаны вынужденными, что смягчает наказание (статья 2.7 КоАП РФ).
  • Покидание места ДТП: согласно статье 12.27 КоАП РФ, оставление места аварии грозит лишением прав до 1,5 лет или арестом на срок до 15 суток. Однако если водитель не осознавал, что стал участником ДТП, например, при малозначительном столкновении, факт нарушения может быть исключен.
  • Управление без регистрационных знаков: даже если регистрационные номера отсутствовали по независящим от водителя причинам, доказательство отсутствия умысла может сыграть ключевую роль в смягчении наказания.
  • Передача управления нетрезвому водителю: по закону это нарушение карается штрафом в 30 000 рублей и лишением прав на срок до 2 лет. Тем не менее, если владелец авто сможет доказать, что на момент передачи управления водитель был трезв, наказания можно избежать.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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