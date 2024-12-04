Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Во Франции обновили список запрещённых к продаже и нежелательных лекарств
BBI: обнаружена связь ретровирусов в ДНК и нейродегенеративных болезний
Жена Прилучного Зепюр Брутян сообщила о прибавлении в семье
Удивительные рецепты для зимней заготовки капусты, которые вы должны попробовать
Темные акустические колебания: ключ к тайне темной материи
Продукты, которые крадут ваш сон: что нельзя есть вечером
Коты и болезни: как вовремя заметить проблему
Светодиоды: от экономии до комфорта для глаз
Модные ошибки с остроносой обувью, которых стоит избегать

Использование наушников за рулём может замедлить вашу реакцию

Почему наушники могут быть опасными при вождении
1:39
Авто

Каждый водитель знает, что за рулём нельзя пользоваться смартфоном, есть или разговаривать с пассажирами. Все эти действия отвлекают внимание от дороги, что может привести к неприятным последствиям. Но есть ещё один момент, который вызывает споры среди автолюбителей — использование наушников.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зимняя дорога

Многие водители считают, что прослушивание музыки через наушники не влияет на безопасность, ведь радио в машине играет всё равно. А использование гарнитуры для звонков воспринимается как менее опасное, поскольку телефон не нужно держать в руках.

Компания Ford решила провести эксперимент, чтобы выяснить, действительно ли наушники могут считаться безопасными при управлении автомобилем. Исследование было проведено с участием нескольких тысяч водителей в Европе, по данным зарубежных СМИ.

Участников разделили на две группы: в одной группе водители слушали музыку через наушники, в другой — нет. Результаты показали, что те, кто использовал наушники, показывали замедленную реакцию. Они опаздывали на 4,2 секунды, что ставит под сомнение безопасность использования наушников за рулём.

Так, исследование компании Ford подтвердило, что использование наушников за рулём может быть опасным. Для безопасности водителя важно сохранять полную концентрацию на дороге, и "свободные" уши — это важная составляющая.

Не стоит забывать, что в некоторых странах использование наушников за рулём является нарушением правил дорожного движения.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Названы породы кошек, которые обожают сидеть на руках
Домашние животные
Названы породы кошек, которые обожают сидеть на руках Аудио 
Под льдами Гренландии НАСА обнаружила военную базу
Наука и техника
Под льдами Гренландии НАСА обнаружила военную базу
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать
Еда и рецепты
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова Атомная Арктика. Могучая сила и красота флагмана ледокольного флота России Дмитрий Плотников Вильгельм и Феня: союз врагов Артур Приймак
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Последние материалы
Продукты, которые крадут ваш сон: что нельзя есть вечером
Коты и болезни: как вовремя заметить проблему
Светодиоды: от экономии до комфорта для глаз
Модные ошибки с остроносой обувью, которых стоит избегать
Почему наушники могут быть опасными при вождении
Экспериментальный метод выращивания томатов без листьев
По словам орнитолога, в птичьих кормушках еда должна быть постоянно, а лучшее меню для птиц — семечки
BYD помогает Apple держаться на плаву
МИД России обвинил запад в накачивании Украины оружием до вступления в должность Трампа
Глава Минобороны Южной Кореи подал в отставку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.