Какие авто покупают в Китае: рейтинг лидеров 2024 года

Китайский авторынок уже несколько лет остается крупнейшим в мире. Однако за первые 10 месяцев 2024 года список самых популярных автомобилей в Китае заметно изменился. По данным издания Focus2Move, в лидерах рейтинга оказались китайские бренды BYD, Geely и Changan, а также глобальные автогиганты Volkswagen, Toyota и Honda.
Замыкают топ-10 лидеров японские Honda и Wuling, а также немецкие Mercedes-Benz и BMW, наряду с китайской Chery. Эти данные подтверждают сильные позиции как местных производителей, так и международных брендов.
Лидеры продаж: BYD укрепляет позиции
Абсолютным лидером продаж в Китае в 2024 году стал электромобиль BYD Song, который приобрели 402,5 тыс. человек. Модель поднялась с третьего места, на котором находилась год назад. Следом идут другие представители BYD — электрокары Qin Plus и Seagull, чьи продажи за год удвоились.
На третьем месте в рейтинге оказался американский электрокроссовер Tesla Model Y, который продолжает пользоваться высоким спросом. Замыкает пятерку лидеров японский седан Nissan Sylphy, сохраняющий популярность благодаря доступной цене.
Влияние электрификации
Кроссоверы BYD Yuan Plus и Song Pro, а также седаны Volkswagen Lavida, Toyota Corolla и Volkswagen Passat также вошли в число самых востребованных моделей на рынке. Рейтинг показывает, что китайские покупатели выбирают как электрифицированные автомобили, так и машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.