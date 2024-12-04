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Какие авто покупают в Китае: рейтинг лидеров 2024 года

1:52
Авто

Китайский авторынок уже несколько лет остается крупнейшим в мире. Однако за первые 10 месяцев 2024 года список самых популярных автомобилей в Китае заметно изменился. По данным издания Focus2Move, в лидерах рейтинга оказались китайские бренды BYD, Geely и Changan, а также глобальные автогиганты Volkswagen, Toyota и Honda.

Geely Binyue Sport на улице в Китае
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Geely Binyue Sport на улице в Китае

Замыкают топ-10 лидеров японские Honda и Wuling, а также немецкие Mercedes-Benz и BMW, наряду с китайской Chery. Эти данные подтверждают сильные позиции как местных производителей, так и международных брендов.

Лидеры продаж: BYD укрепляет позиции

Абсолютным лидером продаж в Китае в 2024 году стал электромобиль BYD Song, который приобрели 402,5 тыс. человек. Модель поднялась с третьего места, на котором находилась год назад. Следом идут другие представители BYD — электрокары Qin Plus и Seagull, чьи продажи за год удвоились.

На третьем месте в рейтинге оказался американский электрокроссовер Tesla Model Y, который продолжает пользоваться высоким спросом. Замыкает пятерку лидеров японский седан Nissan Sylphy, сохраняющий популярность благодаря доступной цене.

Влияние электрификации

Кроссоверы BYD Yuan Plus и Song Pro, а также седаны Volkswagen Lavida, Toyota Corolla и Volkswagen Passat также вошли в число самых востребованных моделей на рынке. Рейтинг показывает, что китайские покупатели выбирают как электрифицированные автомобили, так и машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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