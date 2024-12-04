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Завод Toyota в Валансьене выпустил рекордные 273 788 автомобилей Yaris в 2024 году

Toyota достигла рекорда с производством 273 788 автомобилей Yaris в 2024 году
2:41
Авто

В 2024 году завод Toyota в Валансьене, расположенный на севере Франции, поставил рекорд, выпустив 273 788 единиц автомобилей Yaris и Yaris Cross. Это стало крупнейшим производством среди всех европейских заводов Toyota. В честь этой вехи компания представила специальную версию Yaris Cross, раскрашенную в цвета французского флага, и отметила достижение производства 5 миллионов автомобилей. На мероприятии присутствовали 200 высокопоставленных гостей, включая министра промышленности Франции Марка Ферраччи.

Toyota Yaris Cross XLS Hybrid
Фото: youtube.com by Autosdeprimera_, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Toyota Yaris Cross XLS Hybrid

Производство автомобилей на этом заводе началось с Yaris в 2001 году, и первоначально выпускалось 150 000 машин в год. Однако с ростом спроса компания увеличила объёмы производства. Завод быстро адаптировался и стал основным производственным центром для модели Yaris в Европе.

В 2021 году к линейке присоединился Yaris Cross, компактный внедорожник, что значительно увеличило объёмы производства. В результате, в 2022 и 2023 годах Yaris Cross стал самой популярной серийной моделью во Франции. В прошлом году на заводе было выпущено 273 788 автомобилей, и этот показатель, вероятно, будет ещё выше в 2024 году. К примеру, за первые десять месяцев 2024 года Toyota Yaris Cross стал самым продаваемым автомобилем в своём классе на европейском рынке с более чем 173 000 регистраций.

На заводе в Валансьене работает 5000 сотрудников, которые ежедневно выпускают более 1200 автомобилей. Инвестиции Toyota в модернизацию завода составили более 1,6 миллиарда евро, что подтверждает приверженность компании к инновациям и экологической устойчивости.

В Греции Toyota Yaris Cross также пользуется огромной популярностью: 6944 покупателя выбрали эту модель в 2024 году. На втором месте по продажам идёт Toyota Yaris с результатом 6000 единиц, что делает эти две модели лидерами рынка. Их стартовые цены составляют 24 270 евро и 19 290 евро соответственно.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Toyota Motor Corporation — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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