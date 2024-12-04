Эксперт объяснил, почему новые шины должны быть на задней оси

Куда устанавливать новые шины — на переднюю или заднюю ось? Автомобильный эксперт Борис Фельдман объясняет, почему важно соблюдать правильный порядок.
Многие водители считают, что новые шины стоит ставить спереди, однако, по словам Фельдмана, оптимальный вариант — установка на заднюю ось. Новые покрышки с более глубокими канавками помогают улучшить сцепление с дорогой и снижают риск заноса, особенно в неблагоприятных погодных условиях.
Эксперт подчёркивает, что эта рекомендация продиктована соображениями безопасности. В случае возникновения проблем, таких как аквапланирование, водитель легче справится с управлением, если более изношенные шины находятся спереди. Задние колёса, оснащённые новыми покрышками, обеспечивают дополнительную устойчивость автомобиля во время манёвров и препятствуют его "выходу задней частью" из траектории.
Таким образом, две новые шины всегда рекомендуется ставить на заднюю ось, а передние могут оставаться с более высоким уровнем износа.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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