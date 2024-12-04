ЛДПР предложила обязать такси оснащать системами видеонаблюдения

Как видеонаблюдение поможет предотвратить преступления в такси

2:36 Your browser does not support the audio element. Авто

Депутаты Госдумы и сенаторы от ЛДПР предложили законопроект об обязательной установке систем видеонаблюдения в легковых такси. Документ уже опубликован в электронной базе парламента.

Фото: dt.mos.ru by Департамент транспорта города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Московское такси "Ласточка" в 2013 году

Согласно пояснительной записке, в салоне такси должны быть установлены камеры, фиксирующие обстановку внутри и направление движения автомобиля во время перевозки. Также необходимо размещать в салоне уведомления о ведении видеосъёмки. По мнению авторов инициативы, это поможет предотвращать правонарушения и повысит безопасность пассажиров, особенно в случае конфликтов или ДТП.

Автоэксперт Владимир Сажин поддержал предложение и отметил, что потребность в таких мерах назрела давно. "В такси регистраторы давно должны быть. Не так давно был случай, когда таксист избил пожилую женщину. Как это доказать? Только через видеозапись", — рассказал он. Эксперт также считает, что камеры нужны и в каршеринговых автомобилях, так как их иногда используют для преступных действий.

Сажин подчеркнул важность соблюдения конфиденциальности записей. Они должны передаваться исключительно по запросу МВД, чтобы исключить несанкционированное распространение данных. "На дверях, подголовниках и приборной панели должна быть информация о ведении видеонаблюдения", — добавил он.

Срок хранения записей, по мнению эксперта, должен составлять до 30 суток. Это необходимо, чтобы данные могли использоваться в качестве доказательств при разбирательствах. Кроме того, ответственность за хранение и работу регистраторов, по словам Сажина, должна лежать на автопарках или агрегаторах, а не на самих водителях.

Эксперт привёл в пример "Яндекс", отметив, что компания могла бы без труда обеспечить свои машины камерами и хранить записи в облаке. "Даже самый бюджетный регистратор окупается за день работы. Большинство водителей уже используют их, чтобы защитить себя в спорных ситуациях", — пояснил он. Сажин также заверил, что внедрение видеонаблюдения не приведёт к значительному удорожанию такси.

Он отметил, что подобные системы давно используются в метро и в рамках городской системы "Безопасный город", которая не вызывает вопросов у граждан. При этом объединять инициативу с другими законами, такими как 16-ФЗ, не следует, чтобы не усложнять процесс сертификации.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

