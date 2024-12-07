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Катиться на нейтралке или тормозить двигателем: какой выбор может спасти вашу жизнь

3:40
Авто

Движение накатом: как правильно экономить топливо и ездить безопасно

Многие водители радуются, заметив на бортовом компьютере нулевой расход топлива при движении накатом с включенной передачей. Однако некоторые начинают сомневаться: действительно ли расход может быть равен нулю, если обороты двигателя остаются высокими? А что выгоднее — катиться на нейтральной передаче или замедляться с помощью двигателя? 

Механическая коробка передач
Фото: Wikipedia by Pommeau, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Механическая коробка передач

Как работает двигатель при накате?

При движении автомобиля накатом с включенной передачей активируется режим торможения двигателем. В этом режиме блок управления двигателем (ЭБУ) минимизирует подачу топлива, так как автомобиль движется за счёт инерции, а не работы двигателя. Однако нулевой расход, отображаемый на бортовом компьютере, — это лишь условность: фактический расход в этом режиме близок к расходу на холостом ходу и составляет 0,5–0,9 литра в час.

Для сравнения, при движении на нейтральной передаче работает режим холостого хода, при котором двигатель поддерживает минимальные обороты, также расходуя топливо. В обоих случаях фактический расход топлива примерно одинаков, так как двигатель всегда использует часть энергии для работы периферийных устройств (кондиционера, усилителя руля, подогревов и т.д.).

На нейтралке или на передаче? Что безопаснее?

Хотя экономия топлива при движении накатом незначительна, разница между этими режимами становится критической с точки зрения безопасности:

  1. Движение на нейтральной передаче опасно.
  2. Автомобиль становится менее управляемым, так как водитель теряет возможность использовать газ для корректировки движения. На переднеприводных авто это особенно важно для выхода из заноса, который сопровождается добавлением газа.
  3. Торможение двигателем снижает риск перегрева тормозов.
  4. При затяжных спусках, особенно в горах, торможение только тормозными механизмами может привести к их перегреву, а в крайних случаях — к отказу. Использование двигателя в качестве замедлителя предотвращает перегрев тормозных колодок и дисков, а также снижает вероятность закипания тормозной жидкости.
  5. Контроль над автомобилем.
  6. Торможение двигателем позволяет сохранить стабильность автомобиля на дороге, особенно на скользких или мокрых участках.
     

Почему расход не может быть нулевым?

При торможении двигателем ЭБУ переводит двигатель в режим минимального потребления топлива. В некоторых автомобилях бортовой компьютер переключает отображение с литров на 100 км (l/100km) на литры в час (l/h). Это объясняется схожестью параметров расхода при торможении двигателем и на холостом ходу. Однако абсолютно нулевого расхода топлива не бывает — двигатель всегда потребляет немного бензина для работы и поддержания периферийных устройств.

Итог: что выбрать?

Хотя фактический расход топлива при торможении двигателем и на нейтральной передаче практически одинаков, торможение двигателем всегда предпочтительнее. Это не только более безопасно, но и снижает нагрузку на тормозные механизмы. Привычка катиться на нейтралке, особенно на спусках, является одной из наиболее опасных практик и может привести к аварии.

Так что выбирайте торможение двигателем — это вопрос не только экономии, но и вашей безопасности.

Уточнения

Коро́бка переда́ч — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. Элемент трансмиссии колёсных и гусеничных транспортных средств, предназначенный для расширения диапазона частоты вращения и крутящего момента применяемого двигателя, возможности реверсивного движения, длительного отсоединения работающего двигателя от трансмиссии.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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