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Разворот с правой обочины: законно, но опасно — почему

Авто

Разворот на дороге: что нужно знать, чтобы избежать аварии?

Большинство водителей хорошо знают пункт 8.5 ПДД, который обязывает перед разворотом занять крайнее положение на проезжей части в выбранном направлении. На практике это правило обычно выполняется, но в видеоподборках ДТП часто можно увидеть другую ситуацию: водитель включает левый поворотник, но смещается вправо или даже выезжает на обочину. Следующий за ним автомобиль начинает обгон, не понимая маневра, — и в итоге происходит столкновение. Кто в таком случае виноват, и допустимо ли так разворачиваться?

Автодорога Курск - Воронеж
Фото: sdelanounas.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Автодорога Курск - Воронеж

Можно ли разворачиваться не с крайнего левого положения?

Оказывается, можно. Согласно пункту 8.8 ПДД, если вне перекрестка ширины дороги недостаточно для разворота из крайнего левого положения, маневр разрешается выполнять от правого края проезжей части или даже с правой обочины. То есть сам по себе разворот с правой стороны дороги не противоречит правилам.

Однако пункт 8.8 содержит важную оговорку:

  • При развороте из крайнего левого положения водитель обязан уступить дорогу только встречным автомобилям.
  • При развороте с правого края или обочины уступить дорогу нужно всем транспортным средствам: и встречным, и попутным.

Эту деталь водители часто упускают из виду, считая, что включенный левый поворотник автоматически даёт им приоритет. На самом деле, поворотник — это лишь сигнал о намерении, но никак не право на первоочередное движение.

Кто виноват в ДТП при развороте?

Ответ однозначен: в аварии всегда виноват тот, кто разворачивается. Причина в том, что водитель, выполняющий манёвр, обязан обеспечить безопасность всех участников движения. Независимо от того, с какой стороны дороги выполняется разворот, нарушитель — это тот, кто не уступил дорогу.

Чтобы избежать подобных ситуаций:

  • Чётко сигнализируйте о намерении, но помните, что поворотник не даёт приоритета.
  • При развороте с правой стороны дороги или обочины уступайте дорогу всем транспортным средствам — как попутным, так и встречным.
  • Не создавайте ситуации, когда ваши действия на дороге становятся непонятны другим участникам движения.

Вывод

Разворот с правой обочины или края дороги разрешён, но требует повышенного внимания. Водитель, выполняющий такой манёвр, обязан уступить дорогу всем, и это делает его ответственным за безопасность. Соблюдение этого правила поможет избежать аварий и неприятных последствий.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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