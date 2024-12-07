Разворот с правой обочины: законно, но опасно — почему

Большинство водителей хорошо знают пункт 8.5 ПДД, который обязывает перед разворотом занять крайнее положение на проезжей части в выбранном направлении. На практике это правило обычно выполняется, но в видеоподборках ДТП часто можно увидеть другую ситуацию: водитель включает левый поворотник, но смещается вправо или даже выезжает на обочину. Следующий за ним автомобиль начинает обгон, не понимая маневра, — и в итоге происходит столкновение. Кто в таком случае виноват, и допустимо ли так разворачиваться?
Оказывается, можно. Согласно пункту 8.8 ПДД, если вне перекрестка ширины дороги недостаточно для разворота из крайнего левого положения, маневр разрешается выполнять от правого края проезжей части или даже с правой обочины. То есть сам по себе разворот с правой стороны дороги не противоречит правилам.
Однако пункт 8.8 содержит важную оговорку:
Эту деталь водители часто упускают из виду, считая, что включенный левый поворотник автоматически даёт им приоритет. На самом деле, поворотник — это лишь сигнал о намерении, но никак не право на первоочередное движение.
Ответ однозначен: в аварии всегда виноват тот, кто разворачивается. Причина в том, что водитель, выполняющий манёвр, обязан обеспечить безопасность всех участников движения. Независимо от того, с какой стороны дороги выполняется разворот, нарушитель — это тот, кто не уступил дорогу.
Разворот с правой обочины или края дороги разрешён, но требует повышенного внимания. Водитель, выполняющий такой манёвр, обязан уступить дорогу всем, и это делает его ответственным за безопасность. Соблюдение этого правила поможет избежать аварий и неприятных последствий.
Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.
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