Моторное масло для зимы: что выбрать для защиты двигателя

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Синтетические масла: мифы, реальность и выбор лучшего продукта

Для многих автолюбителей слово "синтетика" ассоциируется с премиальным моторным маслом, которое защищает двигатель от износа. Однако не всё так просто: некоторые "синтетические" масла на рынке вовсе не являются полностью синтетическими, а высокое качество далеко не всегда связано с высокой ценой.

Фото: wikipedia by ООО "Газпромнефть - Смазочные материалы", https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ моторное масло

Что скрывается за терминами?

Базовое масло составляет около 80% состава моторного масла, остальные 20% приходятся на присадки. Именно база во многом определяет характеристики продукта. Масла делятся на:

Минеральные, полученные из нефти.

Синтетические, созданные путём химического синтеза.

Согласно классификации API (Американский институт нефти), базовые масла разделены на пять групп:

Грубо очищенные минеральные масла. Чистые минеральные масла. Гидрокрекинговые масла с улучшенными характеристиками. Синтетические полиальфаолефиновые масла (PAO).

Продукты, не входящие в первые четыре группы (эфиры, полигликоли и др.).

Полностью синтетическими считаются только масла четвёртой и пятой групп, но большинство доступных на рынке масел на самом деле относятся к третьей группе — так называемой HC-синтетике.

Что такое HC-синтетика?

HC-синтетика (гидрокрекинговые масла) производится из минеральной основы путём химической обработки. Хотя такие масла по своим свойствам значительно превосходят обычные минеральные, они уступают полностью синтетическим по термоокислительной стабильности, испаряемости и низкотемпературным характеристикам.

Полностью синтетические масла: GTL и PAO

Масла GTL (Gas-to-Liquid) создаются из природного газа. Они обладают отличной стойкостью к окислению, минимальным содержанием примесей и высокими низкотемпературными характеристиками.

Масла PAO (полиальфаолефины) синтезируются из этилена и отличаются однородной структурой, низкой испаряемостью и высокой термостабильностью. Это обеспечивает надёжную защиту двигателя.

На рынке появились масла, объединяющие технологии GTL и PAO. Эти продукты демонстрируют выдающиеся характеристики:

Низкая температура застывания. Например, у масла Rolf Ultra 5W, созданного по технологии GTL&PAO, этот показатель достигает -61°C.

Улучшенная прокачиваемость и проворачиваемость при низких температурах. Такие масла быстрее достигают узлов трения зимой, снижая износ двигателя при холодном запуске.

Стойкость к окислению и минимальный расход на угар. Это сокращает необходимость частой доливки масла.

Выводы

Масла на основе GTL&PAO превосходят традиционные HC-синтетики, а также продукты, созданные только на основе GTL или PAO. Они обеспечивают двигатель максимальной защитой в любых температурных условиях и служат дольше, экономя время и средства автовладельца.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.



