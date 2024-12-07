Моторное масло для зимы: что выбрать для защиты двигателя

Для многих автолюбителей слово "синтетика" ассоциируется с премиальным моторным маслом, которое защищает двигатель от износа. Однако не всё так просто: некоторые "синтетические" масла на рынке вовсе не являются полностью синтетическими, а высокое качество далеко не всегда связано с высокой ценой.
Базовое масло составляет около 80% состава моторного масла, остальные 20% приходятся на присадки. Именно база во многом определяет характеристики продукта. Масла делятся на:
Согласно классификации API (Американский институт нефти), базовые масла разделены на пять групп:
Продукты, не входящие в первые четыре группы (эфиры, полигликоли и др.).
Полностью синтетическими считаются только масла четвёртой и пятой групп, но большинство доступных на рынке масел на самом деле относятся к третьей группе — так называемой HC-синтетике.
HC-синтетика (гидрокрекинговые масла) производится из минеральной основы путём химической обработки. Хотя такие масла по своим свойствам значительно превосходят обычные минеральные, они уступают полностью синтетическим по термоокислительной стабильности, испаряемости и низкотемпературным характеристикам.
Масла GTL (Gas-to-Liquid) создаются из природного газа. Они обладают отличной стойкостью к окислению, минимальным содержанием примесей и высокими низкотемпературными характеристиками.
Масла PAO (полиальфаолефины) синтезируются из этилена и отличаются однородной структурой, низкой испаряемостью и высокой термостабильностью. Это обеспечивает надёжную защиту двигателя.
На рынке появились масла, объединяющие технологии GTL и PAO. Эти продукты демонстрируют выдающиеся характеристики:
Масла на основе GTL&PAO превосходят традиционные HC-синтетики, а также продукты, созданные только на основе GTL или PAO. Они обеспечивают двигатель максимальной защитой в любых температурных условиях и служат дольше, экономя время и средства автовладельца.
Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
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