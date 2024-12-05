Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уникальный способ борьбы с фитофторозом помидоров с помощью фурацилина
Секреты успешного посева семян клубники на рассаду
Скончалась девочка, которую долгое время не могли перевезти в больницу
Почему счастливый брак продлевает жизнь
Домохозяйкам посоветовали чистить микроволновку корками от мандаринов
Бьянка раскрыла, почему на самом деле поцеловала женатого рэпера Natan
Ароматный хлеб с лисичками: необычный рецепт грибной выпечки
Черчесов оценил слова российского губернатора о коррупции в футболе
Расчет даты посева: важные нюансы для огородников

Водителей хотят предупреждать о эвакуации машины за 10 минут

1:43
Авто

В Госдуме предложили звонить владельцам авто перед эвакуацией

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил о разработке законопроекта, который обяжет службы информировать собственника автомобиля перед эвакуацией, если машина не создает критической ситуации на дороге. 

Арест иномарки
Фото: ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу is licensed under public domain
Арест иномарки

Инициатива с уведомлениями

Ранее экспертный совет при профильном комитете предлагал уведомлять владельца транспортного средства за 10 минут до его задержания. Планировалось совершать до трех звонков по указанному контактному номеру.

"Мы уже выдвигали идею прописать в КоАП РФ норму, обязывающую информировать водителя перед эвакуацией. Также мы рекомендовали оставлять на стекле автовизитку с контактными данными владельца. Однако для этого сначала необходимо внести соответствующие изменения в правила дорожного движения", — пояснил Ярослав Нилов.

Подготовка законопроекта

Депутат сообщил, что письма с предложением уже направлены в соответствующие ведомства. После обсуждений планируется внесение поправок в закон "О безопасности дорожного движения" и КоАП РФ. Цель инициативы — обязать сотрудников, принимающих решение об эвакуации, связываться с владельцем автомобиля.

Эвакуация как мера обеспечения

Ярослав Нилов подчеркнул, что эвакуация транспортного средства является обеспечительной мерой, а не наказанием за нарушение правил дорожного движения.

"Важно дать водителю возможность решить проблему самостоятельно, чтобы избежать дополнительных расходов и неудобств", — отметил он.

Уточнения

Эвакуатор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Когда Луна столкнётся с Землёй
Наука и техника
Когда Луна столкнётся с Землёй Аудио 
Как выбрать цвет волос по знаку зодиака
Красота и стиль
Как выбрать цвет волос по знаку зодиака Аудио 
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Наука и техника
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Елисейский дворец в Париже построили на деньги работорговца Игорь Буккер Фрегат Адмирал Головко. Могучий и грозный защитник российских морей Дмитрий Плотников Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Три простых шага к великолепному урожаю голубики
Три простых шага к великолепному урожаю голубики
Последние материалы
Расчет даты посева: важные нюансы для огородников
Принц Гарри впервые ответил на вопрос о разводе с Меган Маркл
Домашние маски для волос, которые действительно работают
Диетолог раскрыла, как сделать куриное мясо безопасным для семьи
Елисейский дворец в Париже построили на деньги работорговца
Радикулит: как избавиться от болей в спине раз и навсегда
Собачья ложь. Как питомцы учатся обманывать своих владельцев?
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Сечин: мир становится свидетелем парадокса новой угольной эры
Сестра Жанны Фриске отреагировала на разоблачение Дмитрия Шепелева: наконец-то выведут на чистую воду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.