Водителей хотят предупреждать о эвакуации машины за 10 минут

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил о разработке законопроекта, который обяжет службы информировать собственника автомобиля перед эвакуацией, если машина не создает критической ситуации на дороге.
Ранее экспертный совет при профильном комитете предлагал уведомлять владельца транспортного средства за 10 минут до его задержания. Планировалось совершать до трех звонков по указанному контактному номеру.
"Мы уже выдвигали идею прописать в КоАП РФ норму, обязывающую информировать водителя перед эвакуацией. Также мы рекомендовали оставлять на стекле автовизитку с контактными данными владельца. Однако для этого сначала необходимо внести соответствующие изменения в правила дорожного движения", — пояснил Ярослав Нилов.
Депутат сообщил, что письма с предложением уже направлены в соответствующие ведомства. После обсуждений планируется внесение поправок в закон "О безопасности дорожного движения" и КоАП РФ. Цель инициативы — обязать сотрудников, принимающих решение об эвакуации, связываться с владельцем автомобиля.
Ярослав Нилов подчеркнул, что эвакуация транспортного средства является обеспечительной мерой, а не наказанием за нарушение правил дорожного движения.
"Важно дать водителю возможность решить проблему самостоятельно, чтобы избежать дополнительных расходов и неудобств", — отметил он.
Эвакуатор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте.
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