Как проверить подержанные автозапчасти перед покупкой

Все больше российских водителей обращаются к авторазборкам в поисках запчастей. Здесь можно найти оригинальные детали по привлекательной цене, даже если они были в употреблении. Однако покупка на разборке таит риски, особенно если речь идет о дистанционных сделках. Эксперты поделились советами, как избежать мошенников и приобрести качественные комплектующие.
Многие предприниматели зарабатывают на продаже автозапчастей, извлекая их из поврежденных автомобилей. Иногда разбитые машины специально скупают для дальнейшей разборки. Это дает возможность предлагать востребованные комплектующие по относительно низким ценам. Однако именно на разборках часто орудуют мошенники.
Схемы обмана могут быть разные, но одна из самых распространенных — поддельные чеки от логистических компаний. Злоумышленники размещают объявления с привлекательной ценой, не просят предоплату, а взамен присылают поддельный документ, подтверждающий отправку детали. После оплаты связи с ними больше нет.
При покупке подержанных деталей важно убедиться, что они находятся в хорошем состоянии. Визуальный осмотр и проверка работоспособности помогут избежать проблем с установкой и эксплуатацией.
Подвеска автомобиля — совокупность устройств, обеспечивающих упругую связь между несущей системой и колёсами автомобиля, уменьшение динамических нагрузок на несущую систему и колёса и затухание их колебаний, а также регулирование положения кузова автомобиля во время движения.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.