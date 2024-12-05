Скрытые номера на трассах: что грозит нарушителям

1:46 Your browser does not support the audio element. Авто

ГАИ усилила контроль за скрытыми номерами на платных трассах

С начала 2024 года на платных трассах ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога) и М-12 "Восток" сотрудники ГАИ провели около сотни рейдов, направленных на выявление автомобилей со скрытыми или видоизменёнными госномерами. По результатам проверок было составлено более 460 протоколов.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полицейская машина в России

Нарушения на ЦКАД и М-12

Как сообщает пресс-служба ГК "Автодор", большинство нарушений связано с умышленным сокрытием номеров. В Московской области на участках трасс М-12 и ЦКАД составлено более 110 протоколов, из них 70 — за использование специальных устройств или преднамеренное закрытие регистрационных знаков.

Снижение числа нарушений

Примечательно, что доля автомобилей со скрытыми номерами на ЦКАД за этот период снизилась почти в 2,5 раза. Это связано не только с рейдами, но и с профилактическими мероприятиями, которые проводят на автозаправочных станциях вдоль трасс. Водителей предупреждают о последствиях движения с сокрытыми госномерами.

Ужесточение наказаний

Пресс-служба "Автодора" напомнила, что за сокрытие или умышленное видоизменение регистрационного знака ранее предусматривался штраф в размере 5 тыс. рублей либо лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев. Теперь при повторном нарушении водитель лишается прав на срок от 1 до 1,5 года, и вариант оплаты штрафа больше не рассматривается.

Уточнения

Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.



