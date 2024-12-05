Скрытые номера на трассах: что грозит нарушителям

С начала 2024 года на платных трассах ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога) и М-12 "Восток" сотрудники ГАИ провели около сотни рейдов, направленных на выявление автомобилей со скрытыми или видоизменёнными госномерами. По результатам проверок было составлено более 460 протоколов.
Как сообщает пресс-служба ГК "Автодор", большинство нарушений связано с умышленным сокрытием номеров. В Московской области на участках трасс М-12 и ЦКАД составлено более 110 протоколов, из них 70 — за использование специальных устройств или преднамеренное закрытие регистрационных знаков.
Примечательно, что доля автомобилей со скрытыми номерами на ЦКАД за этот период снизилась почти в 2,5 раза. Это связано не только с рейдами, но и с профилактическими мероприятиями, которые проводят на автозаправочных станциях вдоль трасс. Водителей предупреждают о последствиях движения с сокрытыми госномерами.
Пресс-служба "Автодора" напомнила, что за сокрытие или умышленное видоизменение регистрационного знака ранее предусматривался штраф в размере 5 тыс. рублей либо лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев. Теперь при повторном нарушении водитель лишается прав на срок от 1 до 1,5 года, и вариант оплаты штрафа больше не рассматривается.
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