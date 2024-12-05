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5 простых советов по защите авто зимой от соли и грязи

2:17
Авто

Как защитить авто зимой от реагентов и коррозии?

Зима приносит не только снег и гололедицу, но и агрессивные химические вещества на дорогах, которые могут серьезно повредить кузов автомобиля. Соль и реагенты эффективно справляются с обледенением, но становятся причиной коррозии металла и порчи лакокрасочного покрытия. Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова рассказала, как защитить автомобиль от этих негативных последствий.

Ржавчина на автомобиле
Фото: commons.wikimedia.org by Кэмерон Хилл, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ржавчина на автомобиле

Антикоррозийная обработка кузова

Современные автомобили имеют заводскую защиту от коррозии, благодаря оцинковке или нанесению специального покрытия. Однако дополнительная антикоррозийная обработка перед началом зимы станет отличным решением. Она создаёт дополнительный слой, усиливающий защиту кузова от агрессивного воздействия реагентов.

Регулярная мойка автомобиля

Частая и тщательная мойка — обязательное условие для защиты авто зимой. Важно уделять внимание скрытым зонам: порогам, аркам и нижним частям дверей. Для удаления грязи и реагентов лучше воспользоваться профессиональной мойкой с использованием воды под высоким давлением.

Избегайте глубоких луж

Скопившиеся в лужах соли могут повредить днище и кузов автомобиля. Лучше объезжать такие участки дороги, чтобы минимизировать контакт с агрессивными веществами.

Использование защитной полироли

Полироль помогает создать на кузове защитную пленку, которая препятствует проникновению вредных химических веществ. Это средство легко наносится самостоятельно, не требуя обращения на СТО.

Силиконовая смазка для резины и пластика

Перед началом зимы обработайте резиновые и пластиковые элементы автомобиля силиконовой смазкой. Это защитит их от воздействия реагентов и предотвратит растрескивание при низких температурах.

Уход за фарами, дисками и резиной

Пластиковые фары необходимо часто очищать, так как грязь и реагенты могут привести к их потемнению. Колёсные диски также требуют регулярного ухода, чтобы избежать появления ржавчины.

Уточнения

Корро́зия — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. Разрушение по физическим причинам не является коррозией, а характеризуется понятиями «эрозия», «истирание», «износ».

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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