Какие автомобили подорожали больше всего в 2024 году

В 2024 году российский автомобильный рынок претерпел значительные изменения в ценах. На стоимость автомобилей повлияли такие факторы, как санкции, изменения курса доллара, инфляция и рост утильсбора. Портал Drom. ru провёл анализ, чтобы выяснить, как изменились цены на популярные модели разных классов.
В бюджетном сегменте седан Lada Granta с двигателем 1,6 л (90 л. с.), механической коробкой передач и в комплектации Classic'24 подорожал на 82 тысячи рублей (+10% за год).
Седан Lada Vesta с мотором 1,6 л (106 л. с.) и МКПП в комплектации Techno'24 вырос в цене на 86 тысяч рублей (+5%).
Среди внедорожников Lada Niva Travel с двигателем 1,7 л (83 л. с.) и МКПП Classic'24 прибавил 96 тысяч рублей (+8%), а Niva Legend в комплектации Luxe'24 — 82 тысячи рублей (+8%).
Неожиданным изменением стало удешевление кроссовера "Москвич 3" с турбированным двигателем 1,5 л (136 л. с.) и вариатором в комплектации Комфорт. С начала года его цена снизилась на 578 тысяч рублей (-23%), что стало самым заметным снижением среди анализируемых моделей.
Среди китайских моделей наиболее заметно подорожал кроссовер Kaiyi X3 с двигателем 1,5 л (113 л. с.), механической коробкой передач и в комплектации Comfort. Его цена увеличилась на 300 тысяч рублей (+15%).
Все приведённые данные учитывают стоимость автомобилей из старых партий, которые еще не распроданы. Однако скидки по финансовым программам не учитывались, поэтому цены могут варьироваться.
2024 год стал годом как резкого роста цен, так и редких случаев снижения стоимости автомобилей. В условиях нестабильности рынка покупателям важно учитывать все доступные скидки и программы, чтобы найти наиболее выгодное предложение.
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