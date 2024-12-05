Какие автомобили подорожали больше всего в 2024 году

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Цены на автомобили в России в 2024 году: что подорожало, а что подешевело?

В 2024 году российский автомобильный рынок претерпел значительные изменения в ценах. На стоимость автомобилей повлияли такие факторы, как санкции, изменения курса доллара, инфляция и рост утильсбора. Портал Drom. ru провёл анализ, чтобы выяснить, как изменились цены на популярные модели разных классов.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стопки монет

Как изменились цены на автомобили Lada?

В бюджетном сегменте седан Lada Granta с двигателем 1,6 л (90 л. с.), механической коробкой передач и в комплектации Classic'24 подорожал на 82 тысячи рублей (+10% за год).

Седан Lada Vesta с мотором 1,6 л (106 л. с.) и МКПП в комплектации Techno'24 вырос в цене на 86 тысяч рублей (+5%).

Среди внедорожников Lada Niva Travel с двигателем 1,7 л (83 л. с.) и МКПП Classic'24 прибавил 96 тысяч рублей (+8%), а Niva Legend в комплектации Luxe'24 — 82 тысячи рублей (+8%).

Падение цен: редкий случай

Неожиданным изменением стало удешевление кроссовера "Москвич 3" с турбированным двигателем 1,5 л (136 л. с.) и вариатором в комплектации Комфорт. С начала года его цена снизилась на 578 тысяч рублей (-23%), что стало самым заметным снижением среди анализируемых моделей.

Китайские автомобили: стабильный рост

Среди китайских моделей наиболее заметно подорожал кроссовер Kaiyi X3 с двигателем 1,5 л (113 л. с.), механической коробкой передач и в комплектации Comfort. Его цена увеличилась на 300 тысяч рублей (+15%).

Что учитывать при анализе цен?

Все приведённые данные учитывают стоимость автомобилей из старых партий, которые еще не распроданы. Однако скидки по финансовым программам не учитывались, поэтому цены могут варьироваться.

Выводы:

2024 год стал годом как резкого роста цен, так и редких случаев снижения стоимости автомобилей. В условиях нестабильности рынка покупателям важно учитывать все доступные скидки и программы, чтобы найти наиболее выгодное предложение.

Уточнения

Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.



