Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три страны нарастили покупки золота до максимума в осенний период
Пакистан пригласил Россию поучаствовать в разведке нефтегазовых запасов на шельфе
Россия и Пакистан договариваются о развитии авиационных связей
Как подготовить картофель к посадке для рекордного урожая
Что произойдёт, если Арктика останется без льда: эксперты делятся неутешительными выводами
Ваши яблони хорошо переживут зиму, если вы защитите их таким образом
Простые вещи, которые обожают кошки
Много зелёного с золотом и серебром — как украсить дом к Новому, 2025 году, чтобы быть в тренде
5 свитеров, которые должны быть в вашем гардеробе этой зимой

Какие автомобили подорожали больше всего в 2024 году

2:45
Авто

Цены на автомобили в России в 2024 году: что подорожало, а что подешевело?

В 2024 году российский автомобильный рынок претерпел значительные изменения в ценах. На стоимость автомобилей повлияли такие факторы, как санкции, изменения курса доллара, инфляция и рост утильсбора. Портал Drom. ru провёл анализ, чтобы выяснить, как изменились цены на популярные модели разных классов.

Стопки монет
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стопки монет

Как изменились цены на автомобили Lada?

В бюджетном сегменте седан Lada Granta с двигателем 1,6 л (90 л. с.), механической коробкой передач и в комплектации Classic'24 подорожал на 82 тысячи рублей (+10% за год).

Седан Lada Vesta с мотором 1,6 л (106 л. с.) и МКПП в комплектации Techno'24 вырос в цене на 86 тысяч рублей (+5%).

Среди внедорожников Lada Niva Travel с двигателем 1,7 л (83 л. с.) и МКПП Classic'24 прибавил 96 тысяч рублей (+8%), а Niva Legend в комплектации Luxe'24 — 82 тысячи рублей (+8%).

Падение цен: редкий случай

Неожиданным изменением стало удешевление кроссовера "Москвич 3" с турбированным двигателем 1,5 л (136 л. с.) и вариатором в комплектации Комфорт. С начала года его цена снизилась на 578 тысяч рублей (-23%), что стало самым заметным снижением среди анализируемых моделей.

Китайские автомобили: стабильный рост

Среди китайских моделей наиболее заметно подорожал кроссовер Kaiyi X3 с двигателем 1,5 л (113 л. с.), механической коробкой передач и в комплектации Comfort. Его цена увеличилась на 300 тысяч рублей (+15%).

Что учитывать при анализе цен?

Все приведённые данные учитывают стоимость автомобилей из старых партий, которые еще не распроданы. Однако скидки по финансовым программам не учитывались, поэтому цены могут варьироваться.

Выводы:

2024 год стал годом как резкого роста цен, так и редких случаев снижения стоимости автомобилей. В условиях нестабильности рынка покупателям важно учитывать все доступные скидки и программы, чтобы найти наиболее выгодное предложение.

Уточнения

Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Современное масло и старый двигатель: всё, что нужно знать
Авто
Современное масло и старый двигатель: всё, что нужно знать Аудио 
Когда Луна столкнётся с Землёй
Наука и техника
Когда Луна столкнётся с Землёй Аудио 
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Популярное
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле

Самый мощный водопад на Земле спрятан под водой, а его величие поражает масштабами и значением для климата планеты.

Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Эпатаж исключительной нации. Всем, кто ждёт прихода доброго Трампа, посвящается Дмитрий Плотников Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова Вильгельм и Феня: союз врагов Артур Приймак
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Ксения Бородина рассказала, как пыталась купить билет на балет Щелкунчик
Три простых шага к великолепному урожаю голубики
Три простых шага к великолепному урожаю голубики
Последние материалы
Королевы тени: почему хосты и гейхеры — идеальный выбор
Создаём стильную комнату для подростка. Советы по дизайну
Ошибка при посадке огурцов: следите за расстоянием, чтобы не потерять урожай
Развитие мозга до и после рождения: новые данные о важнейших изменениях
Ужесточение правил для авто: что запретят и что останется легальным
Три суперфуда, которые изменят жизнь женщин после 30
Краснодарский край зимой: пляжи, горы и праздничное настроение
Модные образы для вечеринок в холодное время года
Жареные пирожки с мясом в картофельном тесте — особенно вкусны со сметаной или любимым соусом
Как быстро восстановиться после тренировки: новый способ нашли ученые
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.