Ужесточение правил для авто: что запретят и что останется легальным

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Изменения в правилах: как теперь модифицировать авто?

В России готовятся новые поправки к Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", сообщают автоэксперты. Нововведения в основном коснутся правил внесения изменений в конструкцию автомобилей, включая установку газобаллонного оборудования, лебёдок, нестандартных сидений и других популярных доработок.

Фото: wikipedia by X-Ray91270, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ двигатель

Что уже регулируется?

На сегодняшний день любые изменения в конструкцию автомобиля — от кузова и подвески до тормозной системы и светотехники — требуют разрешения и прохождения технической экспертизы. Новый регламент, вероятно, ужесточит контроль, расширив список запрещённых модификаций.

Например, запретят самовольное удлинение рамы или несущего кузова, что часто практикуется на грузовиках для обхода весового контроля. Ещё одно ограничение коснётся установки двигателя, мощность или крутящий момент которого превышают штатные характеристики на 25%. Это популярная практика среди любителей тюнинга, особенно в специализированных мастерских.

Какие изменения останутся легальными?

Не все модификации попадут под запрет. Например, замена штатного двигателя на Toyota 1NZ-FE для автомобилей Lada останется условно разрешённой, так как прирост мощности не превышает установленных 25%. Однако даже в этом случае потребуется регистрация и одобрение технической экспертизы.

Популярные модификации и риски

"Свапы" (замена двигателя) особенно востребованы среди любителей офф-роуда, дрифта и уличных гонок. Для обычных автовладельцев это редкость: чаще двигатели заменяют на штатные аналоги, что проще, дешевле и безопаснее. Однако более серьёзные доработки, такие как установка мотора V8 на УАЗ или V6 на ГАЗель, требуют полной переработки автомобиля — от тормозной системы до подвески.

Чип-тюнинг и другие способы увеличения мощности также требуют внимания. Рост нагрузки на трансмиссию, ходовую часть и тормоза может привести к поломкам, если эти системы не были модернизированы.

Ответственность за незаконные изменения

Незарегистрированные модификации подпадают под действие статьи 12.5 КоАП. За это предусмотрен штраф в размере 500 рублей, но в отдельных случаях наказание может быть жёстче. Например, установка фар с красными огнями или мигалок грозит лишением водительских прав. Также возможно снятие автомобиля с учёта, если нарушения выявят при регистрации в ГИБДД.

Что делать сейчас?

До вступления поправок в силу модификации можно оформлять легально. Изменения, внесённые до принятия новых правил, скорее всего, не попадут под новые ограничения. Однако при перерегистрации выявленные нарушения всё равно придётся устранить.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

