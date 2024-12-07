Стоит ли переплачивать за подержанные Hyundai, VW и Lada

3:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Подержанные авто: реально ли найти выгодное предложение?

В условиях растущих цен на автомобили в России многих интересует вопрос: возможно ли сегодня приобрести подержанное авто без переплаты? Автоэксперт изучил предложения на рынке по трем популярным моделям: Lada Granta, Hyundai Solaris и VW Polo. Результаты показывают, что выгодные варианты есть, но к выбору стоит подходить осторожно.

Фото: commons.wikimedia.org by Onejuss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Vw polo sedan

Lada Granta: бюджетный выбор с нюансами

Автомобили Lada Granta 2012-2014 годов выпуска с бензиновыми двигателями мощностью 82 и 87 л. с. можно найти по цене от 130 до 300 тысяч рублей с пробегом до 370 тысяч километров. Однако есть объявления, где те же машины предлагают за 310-700 тысяч рублей.

Эксперты объясняют разницу в цене состоянием авто и качеством подготовки к продаже. Некоторые владельцы ограничиваются косметическим ремонтом (например, скрывают следы коррозии), в то время как другие полностью заменяют поврежденные детали.

Важно учитывать ресурс двигателя: 87-сильный мотор требует замены после 150 тысяч километров пробега, что обойдется примерно в 150 тысяч рублей. Однако в большинстве случаев проблему можно решить переборкой, что выйдет дешевле.

Hyundai Solaris: выбор среди до полумиллиона рублей

Модели Hyundai Solaris тех же годов выпуска с двигателями на 107 и 123 л. с. и пробегом от 25 до 590 тысяч километров предлагают за 410-500 тысяч рублей. В то же время машины с аналогичными характеристиками могут стоить от 500 тысяч до 1,1 миллиона рублей.

Эксперты советуют искать варианты до полумиллиона рублей. Дорогие машины не всегда находятся в лучшем состоянии: возможны проблемы с двигателем, которые потребуют капитального ремонта или замены.

VW Polo: цены под миллион — стоит ли переплачивать?

Volkswagen Polo 2012-2014 годов выпуска с бензиновым двигателем 1,6 литра на 105 л. с. и механической коробкой передач предлагают за 380-500 тысяч рублей. Однако есть предложения по цене от 500 тысяч до 1,2 миллиона рублей.

Как и в случае с Solaris, высокая стоимость не гарантирует идеального состояния. Машины из средней ценовой категории (до 500 тысяч рублей) часто оказываются более выгодными, если учитывать возможные затраты на ремонт.

Вывод:

На российском рынке подержанных авто найти машину по адекватной цене возможно, но необходимо тщательно проверять состояние и учитывать потенциальные затраты на ремонт.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.



