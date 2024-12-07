Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сияющая кожа за неделю: чем водоросли лучше других ингредиентов
Почему кожа рук шелушится зимой и как с этим бороться
Музей кошек и реабилитация орангутанов: необычный Кучинг
Россия готовится к массовым увольнениям госслужащих в 2025 году
Арагорна во Властелине колец: Охота на Голлума может сыграть новый актёр
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
Замороженные или варёные: как правильно жарить пельмени
В России наблюдается резкое снижение количества выданных ипотечных кредитов
Ешьте это на завтрак и делайте всего 3 упражнения — лишний вес начнёт уходить уже завтра!

Стоит ли переплачивать за подержанные Hyundai, VW и Lada

3:08
Авто

Подержанные авто: реально ли найти выгодное предложение?

В условиях растущих цен на автомобили в России многих интересует вопрос: возможно ли сегодня приобрести подержанное авто без переплаты? Автоэксперт изучил предложения на рынке по трем популярным моделям: Lada Granta, Hyundai Solaris и VW Polo. Результаты показывают, что выгодные варианты есть, но к выбору стоит подходить осторожно.

Vw polo sedan
Фото: commons.wikimedia.org by Onejuss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Vw polo sedan

Lada Granta: бюджетный выбор с нюансами

Автомобили Lada Granta 2012-2014 годов выпуска с бензиновыми двигателями мощностью 82 и 87 л. с. можно найти по цене от 130 до 300 тысяч рублей с пробегом до 370 тысяч километров. Однако есть объявления, где те же машины предлагают за 310-700 тысяч рублей.

Эксперты объясняют разницу в цене состоянием авто и качеством подготовки к продаже. Некоторые владельцы ограничиваются косметическим ремонтом (например, скрывают следы коррозии), в то время как другие полностью заменяют поврежденные детали.

Важно учитывать ресурс двигателя: 87-сильный мотор требует замены после 150 тысяч километров пробега, что обойдется примерно в 150 тысяч рублей. Однако в большинстве случаев проблему можно решить переборкой, что выйдет дешевле.

Hyundai Solaris: выбор среди до полумиллиона рублей

Модели Hyundai Solaris тех же годов выпуска с двигателями на 107 и 123 л. с. и пробегом от 25 до 590 тысяч километров предлагают за 410-500 тысяч рублей. В то же время машины с аналогичными характеристиками могут стоить от 500 тысяч до 1,1 миллиона рублей.

Эксперты советуют искать варианты до полумиллиона рублей. Дорогие машины не всегда находятся в лучшем состоянии: возможны проблемы с двигателем, которые потребуют капитального ремонта или замены.

VW Polo: цены под миллион — стоит ли переплачивать?

Volkswagen Polo 2012-2014 годов выпуска с бензиновым двигателем 1,6 литра на 105 л. с. и механической коробкой передач предлагают за 380-500 тысяч рублей. Однако есть предложения по цене от 500 тысяч до 1,2 миллиона рублей.

Как и в случае с Solaris, высокая стоимость не гарантирует идеального состояния. Машины из средней ценовой категории (до 500 тысяч рублей) часто оказываются более выгодными, если учитывать возможные затраты на ремонт.

Вывод:

На российском рынке подержанных авто найти машину по адекватной цене возможно, но необходимо тщательно проверять состояние и учитывать потенциальные затраты на ремонт.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Шоу-бизнес
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца Аудио 
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Садоводство, цветоводство
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани Аудио 
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Наука и техника
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата Аудио 
Популярное
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца

Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.

Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев Отмена итогов президентских выборов ставит перед Румынией вопрос о выживании Любовь Степушова ДБ. Что Сергей Лавров пытался объяснить американцам в интервью Такеру Карлсону Дмитрий Плотников
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Как приготовить настоящий харчо, который запомнится вам на всю жизнь
Приготовьте самое вкусное песочное печенье, следуя этим кулинарным советам
Приготовьте самое вкусное песочное печенье, следуя этим кулинарным советам
Последние материалы
Минздрав меняет правила — сокращаются сроки больничных
Чтобы избавиться от шершней в саду, вам понадобится этот метод
Как поддерживать объем волос под головным убором
Ольга Серябкина оценила внешность новых участниц группы SEREBRO
Остров Бора-Бора: идеальное место для романтического отпуска
Астрономы обнаружили ключ к разгадке рождения крупнейших галактик
Правда о морозах: как холод защищает нас от болезней
Почему эксперты выбирают топлёное масло вместо подсолнечного
Эффективные методы против отеков: как вернуть свежесть за день
Стоит ли переплачивать за подержанные Hyundai, VW и Lada
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.