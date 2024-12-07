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Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей

2:40
Авто

Заправка на АЗС: что выбрать, чтобы не переплачивать?

На автозаправочных станциях (АЗС) существует три основных способа заправки: купить определенное количество литров, залить топливо на фиксированную сумму или заправить полный бак. Опытные водители советуют использовать первый способ, чтобы минимизировать риск недолива. Автоэксперт решил разобраться, так ли это на самом деле.

Заправка. Оренбург - panoramio
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Максимович, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Заправка. Оренбург - panoramio

Почему заправка литрами предпочтительнее?

Дело в том, что оборудование на АЗС настроено на выдачу точного объема топлива. Если выбрать заправку на сумму или до полного бака, система может округлить значения в свою пользу. Это чаще всего происходит незаметно для клиента, но в итоге водители получают чуть меньше топлива.

Хотя недолив обычно не превышает небольших объемов, за год такая погрешность может обернуться ощутимыми финансовыми потерями. Поэтому опытные автомобилисты выбирают заправку на точный литраж, что позволяет максимально снизить вероятность недополучения топлива.

Недолив на АЗС: ошибка оборудования или обман?

Многие водители замечали, что при заправке на определенную сумму колонка иногда выключается до окончания набранной суммы. В редких случаях наблюдается обратная ситуация — счетчик немного превышает заданное значение. Однако это не свидетельствует об обмане. Такие ситуации обусловлены калибровкой оборудования, которая допускает определенную погрешность.

Согласно нормативам (ГОСТ Р 58404-2019 и ГОСТ 9018-89), допустимая погрешность составляет не более 0,25%. Это означает, что при корректной работе АЗС недолив или перелив не должен превышать 25 миллилитров на каждые 10 литров топлива.

Как заправка литрами защищает от потерь?

Выбор заправки на точное количество литров значительно снижает риск недолива. Например, если вы решаете заправиться на 20 литров, система точно отсчитает заданный объем. Такой подход позволяет избежать потерь, которые возникают из-за округления значений при других способах заправки.

Опытные водители советуют обращать внимание на этот метод, особенно если вы регулярно заправляетесь. Таким образом можно гарантированно получить полный объем оплаченного топлива и избежать ненужных расходов.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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