Эти китайские авто готовят неприятные сюрпризы для владельцев

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С 2022 года на российский рынок начали поступать автомобили брендов Zeekr, LiXiang, Avatr, Nio и других. Однако массовый ввоз этих моделей выявил ряд серьёзных недостатков.

Фото: wikipediа by Hyundai Motor Group, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ автосервис

Одной из ключевых проблем стало дистанционное отключение функций. Например, в 2024 году компании Zeekr и Avatr начали блокировать климат-контроль, настройки памяти сидений и обновления программного обеспечения для автомобилей, ввезённых через третьи страны.

Российские автосервисы предлагают решения для обхода этих блокировок, но такие услуги обходятся дорого и не всегда оказываются эффективными. Кроме того, автомобили, разработанные для внутреннего китайского рынка, часто не соответствуют российским стандартам, что усложняет их диагностику и ремонт.

Основные трудности, с которыми сталкиваются владельцы китайских автомобилей:

1. Отсутствие русификации. Интерфейсы мультимедиа и приборных панелей зачастую остаются на китайском языке, а перевод может стоить немалых денег.

2. Проблемы с диагностикой. Стандартное диагностическое оборудование не подходит, что требует использования специальных инструментов для поиска неисправностей.

3. Дефицит запчастей. Множество деталей приходится заказывать непосредственно из Китая, что значительно увеличивает время ремонта.

4. Программные ограничения. Некоторые функции могут быть заблокированы при замене запчастей или отсутствии официального доступа к программному обеспечению.

На примере модели Nio ES8 можно отметить, что даже смена системного времени требует обращения в сервисный центр в Китае. А автомобили Xiaomi блокируют возможность обновлений при установке неоригинальных деталей.

Китайские автомобили также плохо адаптированы к суровым зимним условиям. Нередко происходят случаи разрушения панорамных крыш и сбоев в работе электроники при низких температурах. Эксперты подчеркивают, что редкие модели трудно обслуживать из-за отсутствия каталогов запчастей и потребности в специализированном оборудовании.

Уточнения

Станция технического обслуживания автосервис — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.



