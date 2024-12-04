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В России стартовали продажи обновлённого кроссовера Skoda Karoq

1:04
Авто

В России стартовали продажи обновлённого кроссовера Skoda Karoq 2024 года выпуска.

Skoda Karoq
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Skoda Karoq

Цена на автомобиль начинается от 2 640 000 рублей, и в эту стоимость уже включены доставка до столицы, расходы на утилизацию и другие затраты.

В апреле цена вырастет до 3,2 миллиона рублей. В числе доступных опций — цифровая приборная панель, мультимедийная система с большим экраном, двухзонный климат-контроль, кожаный мультируль и многое другое.

Комплектация с кожаным салоном и легкосплавными дисками диаметром 17 дюймов в Воронеже продаётся по цене 3 290 000 рублей. В других регионах России аналогичные автомобили стоят дороже. Под капотом у Skoda Karoq находится 150-сильный бензиновый турбомотор объёмом 1,4 литра и 7-ступенчатый робот. Привод передний.

Уточнения

Кроссовер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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