Опции авто, которые мешают водителям

Директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов сообщил, что опции автомобилей могут существенно различаться в зависимости от марки, модели и года выпуска.
Однако некоторые опции, по его мнению, считаются избыточными для многих водителей, пишет Газета. Ru.
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