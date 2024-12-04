Опции авто, которые мешают водителям

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Директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов сообщил, что опции автомобилей могут существенно различаться в зависимости от марки, модели и года выпуска.

Фото: wikipedi by DariuszSankowski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ салон авто

Однако некоторые опции, по его мнению, считаются избыточными для многих водителей, пишет Газета. Ru.

Декоративная подсветка и проекции логотипа на землю визуально интересны, но не приносят практической пользы, а только потребляют дополнительную энергию аккумулятора.

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Встроенная ароматизация может быть навязчивой или неприятной, многие предпочитают использовать освежители воздуха.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

