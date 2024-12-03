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Шум транспорта на городских улицах может вызвать серьёзные проблемы с сердцем

0:59
Авто

Научная работа, проведённая исследователями Медицинской школы Роберта Вуда Джонсона при Ратгерском университете в Нью-Джерси (США), показала, что шум может оказывать негативное влияние на здоровье человека.

Автомобильная дорога
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомобильная дорога

В исследовании приняли участие 16 000 жителей Нью-Джерси. Результаты показали, что в городских районах с высоким уровнем транспортного шума частота сердечных приступов увеличивается на 72%. Кроме того, пять процентов госпитализаций из-за сердечных приступов связаны именно с шумовым воздействием.

Агентство по охране окружающей среды США определяет шум как "нежелательный или беспокоящий звук". Звук становится нежелательным, когда он мешает нормальной жизнедеятельности (например, сну или разговору) или ухудшает качество жизни.

И если сердце замирает от рева Harley-Davidson, то пусть это будет во благо. 

Уточнения

Harley-Davidson Motor Company — американский производитель мотоциклов

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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