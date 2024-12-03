На пределе возможностей — дрифтер без рук покоряет автотрассы

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Не каждый может хорошо водить машину, а уж тем более — профессионально, несмотря на то, что почти все руками держатся за баранку.

Фото: thedrive by Рафаль Курек is licensed under Free More info Дрифтер Бартош Осталовски

Польский гонщик Бартош Осталовски относится к тем, кому вождение даётся легко, и руки к этому процессу не имеют никого отношения. Он — профессиональный гонщик без рук.

Бартош с детства мечтал об автогонках. Ему нравились машины, нравились гонки, поэтому он решил заняться этим видом спорта. Однако жизнь на высокой скорости обернулась для него бедой. В 2006 году в результате аварии на мотоцикле он лишился рук. Но это его не остановило.

Он решил использовать оставшиеся конечности, чтобы продолжить свою карьеру гонщика. И у него это получилось! Он управляет машиной ногами, переключает передачи плечом, контролирует газ и тормоз второй ногой. Это кажется невероятным, но это так.

Если посмотреть записи его заездов в интернете, то можно увидеть, какую колоссальную работу он проделал. Осталовски успешно соревнуется на равных с обычными гонщиками в чемпионате Польши по дрифту и европейских лигах, сообщает The Drive.

Вот заявление, которое он сделал после того, как завоевал третье место в 2024 году:

"Это был сложный сезон для нас, и я рад, что завершил его на подиуме чемпионата Польши по дрифту. Мои соперники не давали мне спуску. Мы боролись на равных, и часто победа зависела от мелких нюансов. Дрифт как дисциплина автоспорта развивается очень быстро, и конкуренция становится ещё жёстче. Занять призовое место — это успех для меня, но как спортсмен в ожидании побед. Вернусь в следующем году, чтобы подняться ещё выше".

Уточнения

Дрифт (англ. Drift) — техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующийся использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории.

