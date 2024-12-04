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Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной

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Современные моторные масла значительно превосходят старые по своим характеристикам и безопасно подходят как для новых, так и для старых двигателей. Об этом рассказал руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев в интервью "Российской газете".

моторное масло
Фото: wikipedia by ООО "Газпромнефть - Смазочные материалы", https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
моторное масло

"С развитием технологий двигатели становятся всё более совершенны, и вместе с этим улучшаются свойства моторных масел. Согласно классификациям API (Американский институт нефти) и JASO (Японская организация по стандартизации автомобилестроения), каждая новая эксплуатационная категория масла совместима с двигателями предыдущих поколений. Новые характеристики добавляются, но старые свойства сохраняются", — пояснил Сокуев.

Однако эксперт отметил, что проблема может возникнуть в случае некорректного обслуживания автомобиля. В старых двигателях, где долгое время не менялось масло, накапливаются отложения. Современные масла благодаря улучшенным моющим и диспергирующим присадкам частично растворяют эти загрязнения, но это может привести к засорению фильтров.

Для тех, кто купил подержанный автомобиль или долго не менял масло, Сокуев рекомендует сначала полностью слить старое масло и залить новое. Это поможет избежать серьёзных проблем, связанных с загрязнениями.

"Замена масла будет намного дешевле, чем ремонт двигателя, пострадавшего от накопившихся отложений", — подытожил эксперт.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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