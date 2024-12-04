Неожиданно захлопнулась дверь автомобиля? Что делать в мороз

1:52 Your browser does not support the audio element. Авто

Села батарея в автомобиле? Самый очевидный способ открыть машину — воспользоваться механическим ключом, который обычно спрятан в штатном брелоке. Правда, не все конструкции позволяют легко извлечь его, и порой сам брелок может рассыпаться на части. Тем не менее, справиться с этим можно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дверь автомобиля

Если механический ключ недоступен, проще всего обратиться в специализированную службу. Во многих городах работают мастера, которые помогут вскрыть автомобиль. Обычно для этого используют пневматические инструменты, такие как надувная подушка для отжима двери, или работают с личинкой замка.

Методы этих специалистов уже описывались в материалах "За рулем".

Иногда владельцам удаётся самостоятельно открыть машину, подав питание от внешнего источника на цепь освещения — фару, фонарь и т. д. Но этот метод работает только в определённых случаях, когда батарея разрядилась из-за забытых включёнными источников света.

В таких ситуациях цепь остаётся замкнутой, что позволяет подключить бортовую проводку. Однако этот способ подходит не всегда и требует определённых навыков.

Из необычных случаев можно вспомнить историю одного автовладельца. Зимой, оказавшись в пробке, он вышел подышать воздухом и случайно захлопнул дверь. По какой-то причине замки заблокировались, а на улице стоял 20-градусный мороз. К счастью, боковое стекло было слегка приоткрыто. Мужчина открутил антенну с крыши автомобиля и после нескольких попыток нажал ею на кнопку разблокировки.

Хотя это было связано не с севшей батареей, а с работающим двигателем, история иллюстрирует, что смекалка — ваш лучший друг в неожиданных ситуациях.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

