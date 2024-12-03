Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бесплатные методы борьбы с грызунами! Безопасно для ваших питомцев и детей
Зачем пить липовый чай и как он улучшит ваше здоровье
Ежедневно или по праздникам: как правильно есть красную рыбу
Не все цветы любят золу: 5 растений, которым она вредит
Космические цены: сколько стоит жизнь в Арктике?
Сжигается ли больше калорий при ходьбе на высоких каблуках?
Четвёрка лучших термальных источников в Италии, которые стоит посетить зимой
Прохор Шаляпин объяснил, почему для мужчин изменять это нормально
В "Химках" высоко оценили квалификацию Георгия Джикии

Б/у детали в ремонте: экономия или угроза безопасности

1:49
Авто

Использование подержанных запчастей при ремонте автомобилей по ОСАГО или каско может существенно снизить качество восстановления, что увеличивает риски на дорогах. Об этом заявил директор по сервису и запчастям АГ "Авилон" Алексей Шпикалов в интервью агентству "Прайм".

Ремонт автомобиля на СТО
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт автомобиля на СТО

"Применение бывших в употреблении деталей стирает границы контроля качества ремонтных работ. Никто не сможет точно определить остаточный ресурс таких запчастей, что в конечном итоге может привести к серьёзным последствиям на дороге", — отметил Шпикалов.

Сроки поставок новых запчастей растянулись в два-три раза, что делает практически невозможным соблюдение установленного законом 30-дневного срока на ремонт. Согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), более 95% клиентов в таких условиях предпочитают денежное возмещение вместо ремонта, а СТО отказываются брать на себя обязательства по восстановлению автомобилей в установленные сроки.

Страховщики считают, что ситуацию могло бы улучшить разрешение использования подержанных запчастей в определённых случаях без согласия клиента. При этом правительству предлагается наделить полномочиями устанавливать требования к таким комплектующим. Подобная практика уже активно применяется в ряде зарубежных стран, отмечают в РСА.

На данный момент, согласно законодательству, станции технического обслуживания могут использовать бывшие в употреблении запчасти только при согласии владельца автомобиля. Ранее представители Минфина и Центробанка заявляли, что возможность официального использования таких деталей может быть закреплена в законе при условии принятия "отраслевых гарантий безопасности".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Околоземная орбита находится под угрозой — эксперты требуют срочных действий от стран и компаний
Экономика и бизнес
Околоземная орбита находится под угрозой — эксперты требуют срочных действий от стран и компаний Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
РСЗО M1991. Острая северокорейская кухня едет на специальную военную операцию Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Греки начали массово продавать свои запасы золотых монет
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Последние материалы
4 декабря: Введение во храм Пресвятой Богородицы, Вячеслав Тихонов и противопехотные мины
В "Химках" высоко оценили квалификацию Георгия Джикии
Когда Луна столкнётся с Землёй
Гости точно будут в восторге: как приготовить новогодние роллы?
Б/у детали в ремонте: экономия или угроза безопасности
Кулинарный лайфхак, который перевернёт ваше представление о пельменях
Маск предупредил о рисках для экономики из-за рекордного госдолга США
Вы не поверите, сколько денег можно сэкономить, закрыв ставни на ночь
От арены до музея: купальник Ребеки Андраде — новая достопримечательность Лозанны
"Это ровесник первого iPhone!" — как пицца пережила 17 лет в морозильной камере
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.