Б/у детали в ремонте: экономия или угроза безопасности

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Использование подержанных запчастей при ремонте автомобилей по ОСАГО или каско может существенно снизить качество восстановления, что увеличивает риски на дорогах. Об этом заявил директор по сервису и запчастям АГ "Авилон" Алексей Шпикалов в интервью агентству "Прайм".

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт автомобиля на СТО

"Применение бывших в употреблении деталей стирает границы контроля качества ремонтных работ. Никто не сможет точно определить остаточный ресурс таких запчастей, что в конечном итоге может привести к серьёзным последствиям на дороге", — отметил Шпикалов.

Сроки поставок новых запчастей растянулись в два-три раза, что делает практически невозможным соблюдение установленного законом 30-дневного срока на ремонт. Согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), более 95% клиентов в таких условиях предпочитают денежное возмещение вместо ремонта, а СТО отказываются брать на себя обязательства по восстановлению автомобилей в установленные сроки.

Страховщики считают, что ситуацию могло бы улучшить разрешение использования подержанных запчастей в определённых случаях без согласия клиента. При этом правительству предлагается наделить полномочиями устанавливать требования к таким комплектующим. Подобная практика уже активно применяется в ряде зарубежных стран, отмечают в РСА.

На данный момент, согласно законодательству, станции технического обслуживания могут использовать бывшие в употреблении запчасти только при согласии владельца автомобиля. Ранее представители Минфина и Центробанка заявляли, что возможность официального использования таких деталей может быть закреплена в законе при условии принятия "отраслевых гарантий безопасности".