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Мойте днище и пороги: ошибки, которые разрушают машины зимой

Авто

Дорожные службы заверяют, что реагенты на основе соли, которыми посыпают дороги зимой, безопасны для автомобилей и людей. Однако реальность доказывает обратное: смесь соли, грязи, снега и выхлопных газов превращается в агрессивный состав, который разрушает металл, повреждает резиновые элементы и портит лакокрасочное покрытие автомобилей. Портал njcar.ru рассказал, как правильно ухаживать за автомобилем зимой, чтобы избежать этих последствий.

Мойка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мойка машины

Многие водители уверены, что зимой машину можно мыть реже, чем летом, полагая, что слой грязи защищает кузов от вредного воздействия реагентов. Однако эксперты считают, что это мнение ошибочно: грязь лишь усугубляет проблему, удерживая влагу и химикаты на поверхности автомобиля.

Зимой регулярная мойка становится критически важной, поскольку основная угроза — техническая соль — в сочетании с другими загрязнителями ускоряет коррозию и повреждения.

Техническая соль обладает высокой химической активностью. Вступая в контакт с водой, грязью и выхлопными газами, она становится ещё агрессивнее. Этот состав повреждает лакокрасочное покрытие, резиновые элементы, хромированные детали, а также усиливает коррозию металлических поверхностей. Наибольший урон наблюдается на арках, порогах и хромированных компонентах. Незначительные царапины и микроповреждения на кузове, если их не обработать вовремя, быстро превращаются в очаги ржавчины.

Чтобы предотвратить разрушительные последствия, эксперты советуют мыть автомобиль как минимум два раза в месяц. При этом зимняя мойка требует особого подхода. Для начала нужно использовать качественную активную пену, которая растворяет сложные загрязнения и реагенты.

Особое внимание следует уделить порогам, аркам и дискам. Днище автомобиля рекомендуется мыть не реже двух раз за зиму, чтобы удалить накопившиеся реагенты и снизить риск коррозии.

После мойки важно тщательно высушить кузов и стёкла. Невыполнение этого шага чревато замерзанием влаги в замках, направляющих стёкол и механизмах зеркал. Замерзший лед может вызвать поломку этих элементов. Не менее важно продуть дверные ручки и замки, а также обработать кузов защитными средствами, такими как воск.

Эта обработка создаёт дополнительный слой защиты, снижая воздействие агрессивных факторов окружающей среды.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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