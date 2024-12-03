Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю

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Современные автомобили всё чаще оснащаются технологиями, улучшающими комфорт и эффективность, и одной из таких функций является режим "Старт/стоп". Эта система автоматически глушит двигатель при кратковременных остановках, таких как ожидание на светофоре или в пробке, а затем запускает его при нажатии на педаль газа.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина заводит автомобиль

Хотя такая технология выглядит как прогрессивное решение для экономии топлива, эксперты предостерегают о её потенциальном вреде для вашего автомобиля.

Изначально режим "Старт/стоп" был создан для снижения расхода топлива и сокращения выбросов CO2. Автомобиль автоматически отключает двигатель в момент остановки, а при возобновлении движения мотор запускается вновь. Это действительно позволяет сэкономить топливо, но практика показывает, что подобная экономия может обернуться дорогостоящими поломками.

Британский автоэксперт Скотти Килмер утверждает, что частые перезапуски двигателя в режиме "Старт/стоп" вызывают повышенный износ ключевых узлов, таких как двигатель, стартер и аккумулятор. Основная проблема связана с особенностями работы масляной системы: при каждом запуске двигателя масляный насос должен перекачивать смазку из нижней части двигателя вверх.

Однако в первые секунды после старта двигатель работает без достаточной смазки, что существенно увеличивает износ деталей.

Владельцы автомобилей, желающие избежать подобных проблем, могут отключить режим "Старт/стоп". На большинстве современных автомобилей это делается нажатием кнопки "A-off", что может стать простым способом продлить срок службы транспортного средства.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

