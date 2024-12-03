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Цены на китайские автомобили с пробегом стали снижаться

1:20
Авто

Аналитика "Авито Авто" показала, что, несмотря на рост спроса на автомобили из Китая на 60% за последний год, их стоимость на вторичном рынке заметно снизилась — в среднем на 46%. Сейчас такие машины можно приобрести примерно за 1 миллион рублей, что делает их одним из самых бюджетных предложений на рынке.

Haval_H6
Фото: wikimedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval_H6

Среди популярных брендов доминируют Haval, Chery, Changan, Geely, Great Wall и Lifan.

Китайские автопроизводители предлагают доступные варианты не только на вторичном рынке. Средняя стоимость новых автомобилей таких брендов начинается от 1,7 миллиона рублей.

Например, базовые версии седанов Geely Emgrand и Changan Alsvin (с учетом акционных скидок) делают эти модели привлекательными для покупателей в бюджетном сегменте.

Интересно, что эксперты "Авто.ру" еще в сентябре 2024 года предполагали рост цен на подержанные авто на 15% из-за увеличения ставок утилизационного сбора.

Однако реальная ситуация пошла в противоположном направлении: несмотря на высокий спрос, цены на машины из Китая снижаются, демонстрируя необычное соотношение между спросом и предложением.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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