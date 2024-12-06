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Чем опасны некачественные запчасти: советы профессионала

1:25
Авто

Многие автомобилисты, стремясь сэкономить или из-за ограниченного доступа к оригинальным запчастям, выбирают неоригинальные детали для своих автомобилей. Однако операционный директор по сервису компании "Рольф" Егор Телегин настоятельно рекомендует использовать оригинальные запчасти.

Автотовары
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автотовары

Телегин поясняет, что оригинальные запчасти производятся с учетом всех стандартов безопасности и экологических норм. Кроме того, их создание осуществляется под строгим контролем заводов-изготовителей, что гарантирует высокое качество продукции.

С неоригинальными запчастями ситуация менее однозначна. Их качество зависит от бренда и страны производства. Есть компании, которые заботятся о своей репутации и выпускают надёжные детали, но даже такие запчасти могут отличаться от оригинальных по характеристикам. Это может создать сложности при установке, так как потребуется их доработка, что ведёт к дополнительным расходам и может повлиять на безопасность автомобиля.

Эксперт также отмечает, что использование некачественных запчастей может привести к более серьёзным поломкам, требующим дорогостоящего ремонта. В конечном счёте выбор остаётся за автолюбителем, но важно помнить о рисках и возможных затратах при использовании неоригинальных деталей.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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