Чем опасны некачественные запчасти: советы профессионала

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Многие автомобилисты, стремясь сэкономить или из-за ограниченного доступа к оригинальным запчастям, выбирают неоригинальные детали для своих автомобилей. Однако операционный директор по сервису компании "Рольф" Егор Телегин настоятельно рекомендует использовать оригинальные запчасти.

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Телегин поясняет, что оригинальные запчасти производятся с учетом всех стандартов безопасности и экологических норм. Кроме того, их создание осуществляется под строгим контролем заводов-изготовителей, что гарантирует высокое качество продукции.

С неоригинальными запчастями ситуация менее однозначна. Их качество зависит от бренда и страны производства. Есть компании, которые заботятся о своей репутации и выпускают надёжные детали, но даже такие запчасти могут отличаться от оригинальных по характеристикам. Это может создать сложности при установке, так как потребуется их доработка, что ведёт к дополнительным расходам и может повлиять на безопасность автомобиля.

Эксперт также отмечает, что использование некачественных запчастей может привести к более серьёзным поломкам, требующим дорогостоящего ремонта. В конечном счёте выбор остаётся за автолюбителем, но важно помнить о рисках и возможных затратах при использовании неоригинальных деталей.