Кроссовер Haval Jolion — лидер среди китайских авто в России

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Согласно данным автоэкспертов, на начало второго полугодия 2024 года в России зарегистрировано 44 606 409 легковых автомобилей.

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Binyue Sport на улице в Китае

На долю отечественных авто приходится 31,6% от общего числа (14 103 802 машины). Японские автомобили занимают второе место по популярности, их доля составляет 23% (10 255 931 единица). Корейские марки занимают 13% автопарка (5 780 101 авто), а немецкие — 10,8% (4 817 624 машины). Доля американских брендов составляет 6,9% (3 071 272 авто), французских — 5,8% (2 614 038 авто).

Китайские легковые автомобили, доля которых превысила 4% (1 838 003 машины), продолжают набирать популярность. Среди китайских брендов лидирует Chery с 441 263 зарегистрированными автомобилями. Второе место занимает Geely (346 866 авто), третье — Haval (327 171 авто). Бренд Lifan, который ранее был лидером, теперь на четвёртом месте с 146 376 авто. Замыкает пятёрку Changan с результатом 113 962 машины.

Самой массовой китайской моделью в России является кроссовер Haval Jolion, которых зарегистрировано 117 762 единицы. На втором месте — Geely Coolray (82 122 авто). В топ-5 вошли также Chery Tiggo 7 Pro Max (61 713 авто), Chery Tiggo 7 Pro (61 667 авто) и Chery Tiggo (T11) (61 108 авто).

Уточнения

Haval Jolion — компактный кроссовер, выпускаемый с 2020 года компанией Haval — внедорожным подразделением Great Wall Motors. Модель сменила в модельном ряду компании модель Haval H2.



