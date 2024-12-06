Почему не все кроссоверы подходят для российских зим

Рынок автомобилей насыщен кроссоверами, позиционируемыми как универсальные, но далеко не все из них справляются с суровыми российскими зимами. Об этом рассказал руководитель отдела оценки колесной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфьев.
Многие европейские модели разрабатываются для мягкого климата и качественных дорог, что делает их менее пригодными для эксплуатации в условиях российских зим. Эксперт перечислил кроссоверы, которые могут разочаровать владельцев зимой.
1. Citroen C3 Aircross
Этот кроссовер больше напоминает городской хэтчбек. Базовая версия стоимостью более 1,6 млн рублей оснащена трёхцилиндровым двигателем мощностью 82 л. с., передним приводом и клиренсом 175 мм. Все эти характеристики делают модель непригодной для сложных зимних условий.
2. Peugeot 2008
Несмотря на увеличенный клиренс до 200 мм и систему Grip Control, отсутствие полного привода серьёзно ограничивает возможности автомобиля в снегопадах. Турбированный двигатель мощностью 150 л. с. доступен в более дорогих версиях, но этот кроссовер остаётся больше ориентированным на городскую эксплуатацию.
3. Cadillac XT4
Полный привод и индивидуальные пакеты фрикционов на задние колёса — очевидные преимущества этой модели. Однако дорожный просвет всего 172 мм и небольшие углы въезда (13,9 и 26 градусов) делают XT4 уязвимым перед глубокими сугробами.
4. Lexus UX
Этот кроссовер с минимальным клиренсом в 160 мм и вариатором практически бесполезен на бездорожье. Полноприводная версия с электродвигателем пригодится только на слегка заснеженных участках, но не более.
5. Mercedes-Benz GLA
Несмотря на мощные двигатели и полный привод, клиренс в 143-154 мм превращает этот автомобиль в городской седан, который не справится с заснеженными трассами.
При выборе кроссовера для эксплуатации в российских зимах важно обращать внимание на следующие характеристики:
Эти параметры гарантируют комфорт и безопасность даже в сложных климатических условиях.
Кроссовер — изначально североамериканский тип автомобиля, построенный на легковой платформе с несущим кузовом, но при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.