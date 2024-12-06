Владельцы парковок смогут сдавать места в аренду через приложение

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В 2025 году в Москве планируется запуск сервиса краткосрочной аренды парковочных мест для автомобилей. Согласно информации пресс-службы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, в настоящее время завершается тестирование паркингшеринга, разработанного компанией "Парковки Москвы".

Фото: pxhere.com Паковка

Новый сервис позволит владельцам парковочных мест сдавать их в аренду через специальное мобильное приложение, а водителям — бронировать необходимые места на определённое время. Это нововведение направлено на оптимизацию использования городского парковочного пространства и повышение удобства для автомобилистов.

С запуском паркингшеринга Москва продолжает внедрять инновационные решения в транспортной сфере, стремясь к более эффективному использованию городской инфраструктуры и улучшению качества жизни горожан.

Уточнения

Парко́вка — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

