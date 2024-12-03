Более ста лет Harley-Davidson покоряет сердца мотоциклистов

С момента появления первого мотоцикла Harley-Davidson на американских дорогах прошло более ста лет.
Производитель предложил разнообразие моделей, от доступных мотоциклов для экономных любителей скорости до одних из самых стильных машин на рынке.
Компания оказала значительное влияние на общество, в частности, способствовала развитию мотоклубов по всему миру. Одним из самых известных является Hells Angels, крупнейший мотоклуб в Калифорнии (США).
Вторая мировая война стала толчком для стремительного роста мотоциклетной индустрии: такие компании, как Indian Motorcycles и Harley-Davidson, произвели более 100 000 мотоциклов для военных нужд.
После окончания войны многие из этих армейских мотоциклов заполнили американские улицы, и с ними стали появляться более организованные мотоциклетные клубы, включая Hells Angels, пишет slashgear.
Harley-Davidson Motor Company — американский производитель мотоциклов и сертифицированный поставщик продукции военного назначения для Вооружённых сил США.
NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны.