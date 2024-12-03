Более ста лет Harley-Davidson покоряет сердца мотоциклистов

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С момента появления первого мотоцикла Harley-Davidson на американских дорогах прошло более ста лет.

Фото: slashgear.com is licensed under Free More info Мотоцикл Harley-Davidson

Производитель предложил разнообразие моделей, от доступных мотоциклов для экономных любителей скорости до одних из самых стильных машин на рынке.

Компания оказала значительное влияние на общество, в частности, способствовала развитию мотоклубов по всему миру. Одним из самых известных является Hells Angels, крупнейший мотоклуб в Калифорнии (США).

Вторая мировая война стала толчком для стремительного роста мотоциклетной индустрии: такие компании, как Indian Motorcycles и Harley-Davidson, произвели более 100 000 мотоциклов для военных нужд.

После окончания войны многие из этих армейских мотоциклов заполнили американские улицы, и с ними стали появляться более организованные мотоциклетные клубы, включая Hells Angels, пишет slashgear.

Уточнения

Harley-Davidson Motor Company — американский производитель мотоциклов и сертифицированный поставщик продукции военного назначения для Вооружённых сил США.

