Подержанные спортивные автомобили от Audi RS5 до Mazda Miata — что выбрать

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На своём YouTube-канале автоэксперт Дуг ДеМуро поделился списком любимых подержанных спортивных автомобилей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Руки на руле

Первым в списке оказался Aston Martin DB9 с автоматической коробкой передач, который по-прежнему радует владельцев своим мурлыкающим V12. Ранние модели DB9, выпущенные в середине-конце 2000-х годов, в хорошем состоянии можно приобрести, по словам эксперта, примерно за 40 000 долларов.

Audi RS5, в свою очередь, предлагает впечатляющую производительность по относительно доступной цене — около 25 000 долларов, в зависимости от состояния. За эти деньги вы получаете V8 двигатель мощностью 450 лошадиных сил и всю элегантность, присущую немецким роскошным автомобилям.

C5 Corvette Z06 также оправдывает свою репутацию гоночного автомобиля благодаря двигателю V8 мощностью более 400 лошадиных сил. Этот автомобиль отлично управляется и уверенно проходит повороты, что делает его отличным выбором для любителей скорости. Кроме того, авто удивляют своей надёжностью, особенно среди подержанных спортивных автомобилей. Один из таких можно приобрести за примерно 20 000 долларов, а если вы готовы инвестировать около 30 000 долларов, то сможете найти экземпляр в отличном состоянии.

Не обошёл стороной Дуг и Nissan 350Z, который впервые появился в 2003 году. С двигателем V6 мощностью около 300 лошадиных сил, эта модель, несмотря на спортивный внешний вид и надёжность, так и не стала дорогим коллекционным автомобилем. Сегодня 350Z с ручным управлением можно найти всего за 10 000 долларов.

Mazda Miata маленький и лёгкий, что улучшает управляемость. Не ждите мощного двигателя, но управлять им всё равно приятно. Можно найти Miata с механической коробкой передач в хорошем состоянии примерно за 20 000 долларов.

Уточнения

Спортивный автомобиль или спорткар (от англ. sports car) — двухместный автомобиль с закрытым или открытым кузовом и одинаковыми по диаметру колёсами, созданный в первую очередь под участие в автогонках, но потенциально пригодный для дорожной эксплуатации.



