Mitsubishi Space Star вернулся на европейский рынок

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В Венгрии Mitsubishi Space Star предлагается по стартовой цене 17 490 евро (примерно 1,8 млн рублей по актуальному курсу). Он не может соревноваться с высокотехнологичными версиями авто, однако он прост в эксплуатации, не имеет драконовских ценников.

Фото: mitsubishi-motors.de is licensed under Free More info Mitsubishi Space Star

Автомобиль доступен в комплектациях Entry, Connect+, Dynamic и Instyle, а также теперь представлена новая версия Active, которая была исключена из линейки в 2021 году. Версия Active располагается между Connect+ и Dynamic и предлагается исключительно с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Все модели оснащены 1,2-литровым трехцилиндровым бензиновым бензиновым двигателем, развивающим мощность 71 л.с. и крутящий момент 102 Нм. Комплектация Active стоит на 500 евро (примерно 49 тыс. рублей) дороже, чем Connect+, и предлагает стандартное оборудование, включая светодиодные задние фонари и обновленную приборную панель с карбоновым принтом.

Mitsubishi Space Star конкурирует с такими моделями, как Toyota Aygo (17 790 евро), Hyundai i10 (17 995 евро), Fiat Panda (18 640 евро) и Kia Picanto (18 995 евро), сообщает hvg.hu.

Уточнения

Mitsubishi Group — японский конгломерат, в его состав — Mitsubishi Corporation, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mitsubishi Heavy Industries (в которую, в свою очередь, входят автомобилестроительный гигант Mitsubishi Motors, химический концерн Mitsubishi Chemical Holdings, корпорация Nikon.

