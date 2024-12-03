Не первый случай самовозгорания электромобиля — болгарские пожарные среагировали оперативно

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Инцидент с электромобилем произошел во второй половине дня в Софии (Болгария).

Фото: kaldata.com/ is licensed under Free More info Пожарные тушат Tesla

Согласно информации, предоставленной местным телевидением, самовозгорание произошло в припаркованном электромобиле Tesla Model X. К счастью, пострадавших нет, но произошедшее вызывает серьезные вопросы о безопасности электромобилей, особенно когда они находятся на стоянке в жилых районах, пишет kaldata.

Это не первый случай самовозгорания электромобиля. Всего несколько месяцев назад аналогичный инцидент произошел в Сан-Франциско (США), где Tesla Model S загорелся во время зарядки.

В Германии в июне этого года другой электромобиль Tesla загорелся в движении, и исследования показали, что проблема была связана с батареей.

И хотя подобные случаи редки, но они неизбежно привлекают внимание общественности.

Чаще всего проблема связана с литий-ионными батареями, которые питают автомобили. Эти аккумуляторы содержат большое количество энергии в относительно небольшом объеме, что делает их подверженными термической нестабильности. Это явление может быть вызвано различными факторами — от дефектов в производстве до повреждений аккумулятора при ударе или даже проблем в системе охлаждения.

С другой стороны, внешние факторы также могут сыграть определенную роль. Влага, пыль или повреждения в проводке могут вызвать проблемы в электрической установке. Кроме того, современные электромобили являются высокотехнологичными машинами с множеством датчиков и систем управления, что иногда может привести к сбоям в программном обеспечении и активизации нежелательных процессов.

Распространенным мифом является то, что пожары в электромобилях достаточно долго поддаются тушению. Однако быстрая реакция пожарных в Софии и успешное тушение огня свидетельствуют о том, что с соответствующим оборудованием и подготовкой такие ситуации могут быть под контролем.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии.



