Многие автолюбители замечают, что подвеска современных автомобилей редко отличается долговечностью. Причина кроется в подходе самих автопроизводителей, которые стремятся удешевить производство машин, а заодно снизить их общий ресурс.
Срок службы большинства современных автомобилей обычно ограничен пробегом в 100 000 километров. По мнению компаний, нет смысла улучшать подвеску, если другие системы всё равно выйдут из строя к этому времени. Часто владельцы предпочитают просто сменить автомобиль, достигнув этой отметки, вместо замены изношенных деталей.
На долговечность подвески влияет и её облегчённая конструкция. Уменьшение веса помогает снизить расход топлива, что делает автомобиль более экономичным. Кроме того, это решение способствует снижению вредных выбросов в атмосферу, что особенно важно в эпоху борьбы за экологию. Однако это же делает подвеску менее надёжной и устойчивой к износу.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны.