Почему современные подвески выходят из строя быстрее

Почему подвеска современных авто не выдерживает долгих дорог

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Многие автолюбители замечают, что подвеска современных автомобилей редко отличается долговечностью. Причина кроется в подходе самих автопроизводителей, которые стремятся удешевить производство машин, а заодно снизить их общий ресурс.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомобильое колесо

Срок службы большинства современных автомобилей обычно ограничен пробегом в 100 000 километров. По мнению компаний, нет смысла улучшать подвеску, если другие системы всё равно выйдут из строя к этому времени. Часто владельцы предпочитают просто сменить автомобиль, достигнув этой отметки, вместо замены изношенных деталей.

На долговечность подвески влияет и её облегчённая конструкция. Уменьшение веса помогает снизить расход топлива, что делает автомобиль более экономичным. Кроме того, это решение способствует снижению вредных выбросов в атмосферу, что особенно важно в эпоху борьбы за экологию. Однако это же делает подвеску менее надёжной и устойчивой к износу.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

