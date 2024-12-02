Кризис на логистической площадке в немецком Эссене усиливается

На логистической площадке CAT Automobillogistik в Эссене (Германия) накопилось около шести тысяч новых автомобилей, включая модели Volkswagen и Audi.
Общая стоимость этих автомобилей превышает 300 миллионов евро. Рабочие сообщают, что некоторые из этих машин не продавались более полугода, а некоторые — даже больше года.
Основными причинами этой ситуации являются высокая стоимость автомобилей и недостаточно развитая инфраструктура для электромобилей. Конкуренция со стороны недорогих китайских автомобилей также значительно влияет на снижение продаж в Германии и Европе. В ответ на это стало известно, что Евросоюз вводит дополнительные тарифы до 35,3% на электромобили, импортируемые из Китая.
По данным информационного агентства AFP, немецкие производители, такие как BMW, Mercedes и VW, раскритиковали эту инициативу, считая, что такие карательные тарифы не способствуют повышению конкурентоспособности европейской автомобильной промышленности, сообщает ulysmedia.
Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги.
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