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Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега

2:55
Авто

Создание надежного двигателя автомобиля, который способен преодолеть сотни тысяч километров, должно быть легкой задачей с нынешними технологиями. Однако на деле вовсе не так.

Работа с двигателем автомобиля
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Работа с двигателем автомобиля

В битве производителей за высокую мощность и низкий расход топлива, в итоге, происходит только усложнение систем. А двигатели порой оставляют желать лучшего. И получается, чем проще двигатель, тем больше километров он может преодолеть и дольше прослужить, сообщает automedia.

Топ-5 неубиваемых ДВС

Двигатели Renault К4 М мощностью от 100 до 115 лошадиных сил занимают лидирующую позицию в рейтинге. Они устанавливаются на различные модели Renault и LADA и могут работать на недорогом 92-м бензине, не требуя особого внимания к качеству масла. Главное — регулярно менять масло и следить за состоянием ремня ГРМ.

На втором месте находятся атмосферные двигатели Volkswagen: 1,6 MPI ЕА 211 с мощностью 90 и 110 лошадиных сил. Эти моторы использовались в бюджетных моделях Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Их ресурс до капитального ремонта составляет в среднем 250 000 — 300 000 километров.

Третье место занимает двигатель Nissan HR16DE, который имеет широкий диапазон мощности (от 94 до 150 лошадиных сил) и устанавливается на многих моделях Nissan. Средний ресурс этого двигателя составляет около 350 тысяч километров. Однако при эксплуатации могут возникнуть проблемы с заменой свечей и залеганием поршневых колец при постоянной езде на высоких оборотах.

Четвёртое место занимает французский двигатель Peugeot EC5 мощностью от 110 до 115 лошадиных сил, который используется на моделях Peugeot и Citroen. Его ресурс превышает 400 000 километров, но важно менять ремень ГРМ каждые 60 000 километров и катализатор после 150 000 километров пробега.

На пятом месте находится 1,6-литровый атмосферный двигатель Hyundai G4FC мощностью 122-129 лошадиных сил, устанавливаемый на Hyundai Elantra, Creta, Solaris и Kia Rio. После модернизации у него появился второй фазовращатель, но главный недостаток — разрушение катализатора и попадание его керамики в цилиндропоршневую группу — остался. Если заправляться минимум 95-м бензином и не игнорировать проблемы с катализатором, то двигатель может прослужить более 300 000 километров без значительных проблем.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка (нем. Motor — «двигатель», от лат. mōtor — «приводящий в движение») и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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