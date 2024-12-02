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Китай рулит в прямом и переносном. ТОП самых популярных автомобилей для тест-драйва

2:05
Авто

Тест-драйв — это возможность опробовать автомобиль перед покупкой, чтобы понять, подходит ли вам данная машина.

Haval Jolion
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval Jolion

Можно пересмотреть тысячи роликов в Сети, проштудировать все форумы, но ничто из этого не заменит ваши ощущения при эксплуатации.

Аналитики оценили, какие модели чаще всего клиенты берут на тест-драйв. Как в сегменте новых автомобилей, так и с пробегом.

В лидерах по тест-драйву, в сегменте новых автомобилей опять марки китайских производителей, отмечает директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании "РОЛЬФ" Игорь Головань.

Haval Jolion — безусловный лидер данного исследования. Чаще всего именно эту модель потенциальные клиенты тестируют в реальных условиях. Любопытная деталь — у этой модели и самый большой процент в продажах после тест-драйва.

На втором месте еще одна модель марки Haval — M6. И здесь есть своя особенность — тест-драйвом в основном пользовались клиенты в возрастной группе 26-35 лет.

Замыкает первую тройку Chery TIGGO 7 Pro. Эта модель на втором месте по проценту продаж после тест-драйва.

Четвертая строчка у модели Belgee X50. Сразу на за ней — Chery TIGGO 4, а шестая позиция у Belgee X70. Любопытно, что из автомобилей, ввезенных по схеме параллельного импорта, самая популярная — это Toyota Camry.

Если рассматривать рынок автомобилей с пробегом, то лидером по количеству тест-драйва в 2024 году стала модель BMW 5 серии. Отметим, что таких машин больше всего на складе автомобилей с пробегом, на данный момент.

На втором месте — Mazda 3, а на третьем — Ford Focus. Примечательно, что самый большой процент продаж после тестирования у модели, которая не попала в ТОП-3, речь о Volkswagen Polo.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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