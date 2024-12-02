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Зимняя резина становится обязательной: новые ограничения для водителей

2:08
Авто

С 1 декабря в России начнет действовать запрет на использование летней резины в зимний период. За его нарушение водителям грозит штраф в 500 рублей. Это предусмотрено изменениями в перечне условий и неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. Об этом сообщил руководитель центра правопорядка Москвы и Московской области, юрист Александр Хаминский в интервью "РИА Новости".

Шины на зимней дороге
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шины на зимней дороге

Новое постановление правительства

В мае 2023 года постановлением правительства РФ был обновлен список неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. В этот перечень внесли отсутствие зимних шин в календарный зимний период: декабрь, январь и февраль. Таким образом, с 1 декабря по конец февраля использование автомобилей на летней резине запрещено.

Административная ответственность

Александр Хаминский пояснил, что нарушение этого правила подпадает под часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ — "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена". Наказание за это правонарушение включает предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

"Штраф может быть незначительным, но безопасность на зимних дорогах куда важнее. Езда на летней резине в этот период повышает риск аварий, поэтому водителям стоит соблюдать требования законодательства", — отметил юрист.

Обязательная "переобувка"

Новые правила также запрещают использовать шипованную зимнюю резину в летний период (с июня по август) и летнюю резину зимой. Это требование распространяется на автомобили категории М1 (легковые) и N1 (легкие грузовики до 3,5 тонн).

Теперь водителям предстоит строго следить за состоянием шин в зависимости от сезона, чтобы избежать штрафов и повысить безопасность на дороге.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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