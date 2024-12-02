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Ловушки на дороге: как правильно вести себя перед инспектором

2:22
Авто

Дорожные ситуации могут быть непредсказуемыми: от забытых документов до технических неисправностей. Однако даже в таких условиях можно снизить вероятность остановки инспектором. В интервью порталу njcar.ru автоюрист рассказал о шести эффективных приемах, которые помогут проехать мимо поста ДПС, не привлекая лишнего внимания.

автомобиль дпс
Фото: openverse by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автомобиль дпс

Сохраняйте спокойствие

Если вы забыли документы — права, СТС или ОСАГО, — важно не паниковать. Водители, которые нервничают, делают ошибки: резко тормозят, снижают скорость без причин, часто смотрят в зеркала. Это сразу выделяет их из потока. Ведите себя уверенно и спокойно, чтобы не вызывать подозрений.

Следите за светом

Одна из распространенных причин остановки — нарушение использования света. Если у вашего автомобиля нет дневных ходовых огней, убедитесь, что ближний свет фар включен. За это нарушение грозит штраф в 500 рублей, но куда важнее, что инспекторы часто обращают внимание на машины с выключенными фарами.

Не перестраивайтесь без необходимости

Смена полосы вблизи поста ДПС может быть воспринята как подозрительное поведение. Если вы перестраиваетесь без очевидной причины, это может выглядеть как попытка избежать проверки.

Выбирайте правильную полосу

За городом старайтесь придерживаться правой полосы, если она свободна. Движение по левой полосе вне населенных пунктов нарушает пункт 9.4 ПДД и привлекает внимание инспекторов. В городе это не столь критично, но лучше соблюдать общепринятые правила.

Чистые номера — залог спокойствия

Регистрационные знаки должны быть чистыми и читаемыми. Грязные номера не только грозят штрафом в 500 рублей, но и становятся поводом для остановки и дополнительной проверки.

Избегайте яркого тюнинга

Машины с нестандартным тюнингом — магнит для внимания инспекторов. Если хотите минимизировать взаимодействие с ДПС, передвигайтесь на автомобиле в стандартной комплектации.

Следуя этим простым рекомендациям, вы снизите вероятность привлечь лишнее внимание и избежите неприятных ситуаций на дороге.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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