Легендарная “Нива”: топ-5 самых дорогих внедорожников на вторичке

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Самым доступным внедорожником на российском рынке остается трехдверная Lada Niva Legend. Этот классический автомобиль можно приобрести по официальному прайсу от 981 тысячи рублей. Надежность и простота делают модель популярной, а возможности для тюнинга привлекают автолюбителей. Время от времени на продажу выставляются уникальные версии этих внедорожников.

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ lada niva travel

История и особенности Lada Niva Legend

За 47 лет выпуска Lada Niva практически не изменилась, став символом доступного и практичного транспорта. Трехдверная версия, известная под названиями ВАЗ-2121, Lada 4x4 и Lada Niva Legend, оснащена 1,7-литровым мотором Евро-5 мощностью 83 л. с., 5-ступенчатой механической коробкой передач и постоянным полным приводом. Благодаря малому весу, высокой проходимости и компактным габаритам, автомобиль уверенно чувствует себя на любой поверхности — от асфальта до снежных заносов.

В декабре 2024 года базовая комплектация Classic'24 предлагается от 981 000 рублей. В оснащении — 16-дюймовые стальные колесные диски, ABS с EBD, тканевый салон и стальная защита картера. Кондиционер, подогрев сидений и магнитола отсутствуют даже в этой версии. Улучшенный вариант Luxe'24 за 1 097 000 рублей включает кондиционер и подогрев передних сидений, но магнитолы нет и здесь.

Внедорожная версия Niva Bronto

Для любителей экстрима доступна модификация Niva Bronto с клиренсом в 240 мм, блокировками дифференциалов и агрессивными шинами на 15-дюймовых легкосплавных дисках. Цена этой версии стартует от 1 435 000 рублей. В стандартное оснащение входят кондиционер, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев боковых зеркал.

Самые дорогие предложения на вторичном рынке

На вторичном рынке можно встретить автомобили с богатым тюнингом и улучшенным оснащением, сообщает 110km.

Вот пять самых дорогих и интересных вариантов, доступных в декабре 2024 года:

Lada 4x4 (2008) — 2 250 000 рублей

Экстремально подготовленный внедорожник с 120-сильным турбомотором, лифтованной подвеской, усиленными порогами и расширителями колесных арок. Оснащен электроприводом блокировки дифференциала, двумя лебедками и экспедиционным багажником.

Экстремально подготовленный внедорожник с 120-сильным турбомотором, лифтованной подвеской, усиленными порогами и расширителями колесных арок. Оснащен электроприводом блокировки дифференциала, двумя лебедками и экспедиционным багажником. Lada 4x4 (2012) — 2 400 000 рублей

Автомобиль, титулованный чемпион трофи-рейдов, оснащен мотором с турбиной Garrett, усиленной подвеской и легкими пластиковыми дверями. Продавец из Сургута лично занимался тюнингом, но изменения в ПТС не внесены.

Автомобиль, титулованный чемпион трофи-рейдов, оснащен мотором с турбиной Garrett, усиленной подвеской и легкими пластиковыми дверями. Продавец из Сургута лично занимался тюнингом, но изменения в ПТС не внесены. Lada Niva Legend (2023) — 2 500 000 рублей

Дилер Mercedes-Benz из Красногорска продает "Ниву”, стилизованную под "Гелендваген”. Среди доработок — шумоизоляция, дисковые тормоза, парктроники, электронный ручник и система запуска с кнопки.

Дилер Mercedes-Benz из Красногорска продает "Ниву”, стилизованную под "Гелендваген”. Среди доработок — шумоизоляция, дисковые тормоза, парктроники, электронный ручник и система запуска с кнопки. Lada Niva Legend (2020) — 3 000 000 рублей

В Красноярске продается модель Luxe Bronto с полным набором штатной электроники: ABS, BAS, EBD, кондиционером и медиасистемой. Дополнительно — тонировка и легкосплавные диски.

В Красноярске продается модель Luxe Bronto с полным набором штатной электроники: ABS, BAS, EBD, кондиционером и медиасистемой. Дополнительно — тонировка и легкосплавные диски. Lada Niva Legend (2022) — 3 000 000 рублей

Самый дорогой вариант из Екатеринбурга. Турбомотор на 180 л. с., японская трансмиссия Aisin, радиатор и вентилятор от BMW, а также заниженная подвеска и улучшенная оптика.

Уточнения

"Ни́ва" (код кузова ВАЗ-2121 для трёхдверной модели и ВАЗ-2131 для пятидверной, в разное время также выпускалась под названиями Lada Niva, LADA 4x4 и LADA Niva Legend) — советский и российский автомобиль повышенной проходимости — внедорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом.

