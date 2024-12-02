Легендарная “Нива”: топ-5 самых дорогих внедорожников на вторичке

Самым доступным внедорожником на российском рынке остается трехдверная Lada Niva Legend. Этот классический автомобиль можно приобрести по официальному прайсу от 981 тысячи рублей. Надежность и простота делают модель популярной, а возможности для тюнинга привлекают автолюбителей. Время от времени на продажу выставляются уникальные версии этих внедорожников.
История и особенности Lada Niva Legend
За 47 лет выпуска Lada Niva практически не изменилась, став символом доступного и практичного транспорта. Трехдверная версия, известная под названиями ВАЗ-2121, Lada 4x4 и Lada Niva Legend, оснащена 1,7-литровым мотором Евро-5 мощностью 83 л. с., 5-ступенчатой механической коробкой передач и постоянным полным приводом. Благодаря малому весу, высокой проходимости и компактным габаритам, автомобиль уверенно чувствует себя на любой поверхности — от асфальта до снежных заносов.
В декабре 2024 года базовая комплектация Classic'24 предлагается от 981 000 рублей. В оснащении — 16-дюймовые стальные колесные диски, ABS с EBD, тканевый салон и стальная защита картера. Кондиционер, подогрев сидений и магнитола отсутствуют даже в этой версии. Улучшенный вариант Luxe'24 за 1 097 000 рублей включает кондиционер и подогрев передних сидений, но магнитолы нет и здесь.
Внедорожная версия Niva Bronto
Для любителей экстрима доступна модификация Niva Bronto с клиренсом в 240 мм, блокировками дифференциалов и агрессивными шинами на 15-дюймовых легкосплавных дисках. Цена этой версии стартует от 1 435 000 рублей. В стандартное оснащение входят кондиционер, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев боковых зеркал.
Самые дорогие предложения на вторичном рынке
На вторичном рынке можно встретить автомобили с богатым тюнингом и улучшенным оснащением, сообщает 110km.
Вот пять самых дорогих и интересных вариантов, доступных в декабре 2024 года:
"Ни́ва" (код кузова ВАЗ-2121 для трёхдверной модели и ВАЗ-2131 для пятидверной, в разное время также выпускалась под названиями Lada Niva, LADA 4x4 и LADA Niva Legend) — советский и российский автомобиль повышенной проходимости — внедорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом.
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