Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Краска за 300 рублей спасёт ваш автомобиль от ржавчины

1:53
Авто

Каждый автовладелец хотя бы раз сталкивался со сколами на кузове автомобиля. Летящие из-под колёс камни способны моментально повредить лакокрасочное покрытие, нарушая внешний вид машины. Но, как утверждают специалисты, такие повреждения далеко не всегда становятся критическими.

Сколы: насколько это опасно?

Автоэксперт Ярослав Кукарин поясняет, что даже при полном игнорировании мелких сколов до критических повреждений, таких как сквозные дыры, может пройти около десяти лет.

Однако это не значит, что нужно оставлять проблему без внимания. Своевременная обработка повреждённых участков поможет предотвратить коррозию и сохранить кузов в хорошем состоянии.

Как защитить кузов от ржавчины?

Эксперты рекомендуют несколько простых шагов для обработки сколов:

Подготовка поверхности:

  • Очистите повреждённый участок от грязи и пыли.
  • Обезжирьте место для лучшего сцепления краски с поверхностью.

Используйте подходящую краску:

Подберите краску, которая максимально совпадает с цветом вашего автомобиля. Её стоимость обычно составляет 300-500 рублей.

Нанесите преобразователь ржавчины (если требуется):
При наличии коррозии обработайте место специальным составом перед покраской.

Аккуратно закрасьте повреждение:
Используйте кисточку или карандаш для нанесения краски.

Профилактика — залог долголетия кузова

Обработка сколов один раз — это не панацея. Ярослав Кукарин настоятельно советует проводить профилактику дважды в год:

весной, чтобы убрать последствия зимы;
осенью, чтобы защитить кузов перед холодами.
Эти несложные мероприятия помогут продлить срок службы кузова и предотвратить развитие ржавчины.

Уточнения

Ржа́вчина — общий термин для определения оксидов железа. В разговорной речи это слово применяется к красным оксидам, образующимся в процессе реакции железа с кислородом в присутствии воды или влажного воздуха. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Новости Все >
Подливают масло в огонь: Песков обвинил США в попытке развивать конфликт на Украине
Американист озвучил главную проблему плана Трампа по урегулированию ситуации на Украине
В ЕС выразили опасения из-за накачивания Украины оружием
Парламент Абхазии проголосовал против вызвавшего протесты соглашен с Россией
Шольца уличили во лжи
В НАТО высказались о приглашении Украины
В Госдуме заявили, что Россия не примет договорняк НАТО по Украине
Немецких журналистов вытолкали из зала на встрече Бербок и Ван И
Российский танк с подбитой башней прорвал оборону ВСУ
Шольц раскрыл содержимое серебряного чемодана, с которым приехал в Киев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.