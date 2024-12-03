Как не переплатить за автомобиль в сложных экономических условиях

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2024 год стал сложным временем для россиян, планирующих покупку нового автомобиля. Несмотря на обилие моделей от китайских производителей, цены продолжают расти, а экономическая ситуация усложняет выбор. Тем не менее, конец года традиционно считается выгодным периодом для приобретения авто. Насколько это актуально сегодня.

Почему конец года привлекателен для покупки автомобилей

В последние месяцы года дилеры стремятся распродать оставшиеся запасы, чтобы освободить склады для моделей нового года. Это особенно касается машин текущего года выпуска, которые теряют в цене с приходом января.

К тому же конкуренция среди китайских брендов становится всё острее, что заставляет продавцов предлагать скидки и акции.

Однако 2024 год принёс несколько проблем:

Увеличение утилизационного сбора с октября 2024 года и его индексация в 2025 году.

Рост кредитных ставок: ключевая ставка ЦБ достигла 21%, делая займы недоступными для многих.

Ослабление рубля, что повышает стоимость импортных автомобилей.

Работают ли старые стратегии экономии?

Эксперты рекомендуют следующие проверенные методы:

Выбирать менее популярные марки.

Рассматривать дорестайлинговые версии.

Искать льготные кредитные программы.

Однако экономия возможна только при тщательной оценке финансовых возможностей и правильном выборе автомобиля.

Мнения экспертов

Вячеслав Жигалов, глава "Союза автомобильных дилеров России", подтверждает, что скидки по-прежнему возможны благодаря поддержке производителей. Однако он предупреждает о риске дальнейшего роста цен из-за слабого рубля.

Олег Павлов, председатель "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ), настроен более скептически. Он считает, что значительных скидок ожидать не стоит, но признаёт, что конец года — всё же подходящее время для покупки.

Советы для покупателей

Если покупка давно запланирована, стоит воспользоваться последними неделями года для поиска выгодного предложения. Но брать автомобиль в кредит сейчас нежелательно из-за высоких ставок.

Если подходящий вариант не находится, эксперты советуют подождать стабилизации рынка. Правда, сколько времени это займёт, никто предсказать не берётся.

Уточнения

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом от первоначальной стоимости товара (услуги). Также термином «скидка» обозначают размер скидки, то есть сумму, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого покупателю.



