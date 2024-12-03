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Как не переплатить за автомобиль в сложных экономических условиях

2:37
Авто

2024 год стал сложным временем для россиян, планирующих покупку нового автомобиля. Несмотря на обилие моделей от китайских производителей, цены продолжают расти, а экономическая ситуация усложняет выбор. Тем не менее, конец года традиционно считается выгодным периодом для приобретения авто. Насколько это актуально сегодня.

Почему конец года привлекателен для покупки автомобилей

В последние месяцы года дилеры стремятся распродать оставшиеся запасы, чтобы освободить склады для моделей нового года. Это особенно касается машин текущего года выпуска, которые теряют в цене с приходом января.

К тому же конкуренция среди китайских брендов становится всё острее, что заставляет продавцов предлагать скидки и акции.

Однако 2024 год принёс несколько проблем:

  • Увеличение утилизационного сбора с октября 2024 года и его индексация в 2025 году.
  • Рост кредитных ставок: ключевая ставка ЦБ достигла 21%, делая займы недоступными для многих.
  • Ослабление рубля, что повышает стоимость импортных автомобилей.

Работают ли старые стратегии экономии?

Эксперты рекомендуют следующие проверенные методы:

  • Выбирать менее популярные марки.
  • Рассматривать дорестайлинговые версии.
  • Искать льготные кредитные программы.

Однако экономия возможна только при тщательной оценке финансовых возможностей и правильном выборе автомобиля.

Мнения экспертов

Вячеслав Жигалов, глава "Союза автомобильных дилеров России", подтверждает, что скидки по-прежнему возможны благодаря поддержке производителей. Однако он предупреждает о риске дальнейшего роста цен из-за слабого рубля.

Олег Павлов, председатель "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ), настроен более скептически. Он считает, что значительных скидок ожидать не стоит, но признаёт, что конец года — всё же подходящее время для покупки.

Советы для покупателей

Если покупка давно запланирована, стоит воспользоваться последними неделями года для поиска выгодного предложения. Но брать автомобиль в кредит сейчас нежелательно из-за высоких ставок.

Если подходящий вариант не находится, эксперты советуют подождать стабилизации рынка. Правда, сколько времени это займёт, никто предсказать не берётся.

Уточнения

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом от первоначальной стоимости товара (услуги). Также термином «скидка» обозначают размер скидки, то есть сумму, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого покупателю.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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