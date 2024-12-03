Какие неисправности чаще всего встречаются у кроссоверов Haval F7 и F7x

Китайские кроссоверы Haval F7 и F7x стали популярным выбором среди автомобилистов, но, как отмечает автоэксперт Сергей Зиновьев, эти модели не лишены проблем. Он рассказал о типичных неисправностях, которые уже стали поводом для нескольких отзывных кампаний.
Нарушение герметичности топливной системы
В морозы у некоторых автомобилей возникали утечки в топливной системе, что в отдельных случаях приводило к самовозгоранию.
В рамках отзывных кампаний производитель заменил топливные трубки на проблемных автомобилях.
Короткое замыкание в разъёме жгута проводов
На машинах, выпущенных с декабря 2022 по декабрь 2023 года, была выявлена проблема попадания влаги в разъём жгута проводов под водительским креслом.
Это могло вызывать короткое замыкание и оплавление разъёма. Для устранения проблемы проводилась замена разъёма.
Биение тормозных дисков
Эта неисправность может проявиться на пробеге 5-15 тыс. километров. Часто решается заменой или проточкой тормозных дисков.
Отказ датчиков давления в шинах
Многие владельцы жалуются на некорректную работу или поломку системы контроля давления в шинах.
Эксперты рекомендуют регулярно проходить техническое обслуживание у официальных дилеров, чтобы своевременно устранять возможные проблемы. Также важно следить за уведомлениями об отзывных кампаниях и обращаться в сервисные центры для диагностики.
Haval — китайский автомобильный бренд, основан в 2013 году, подразделение компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.