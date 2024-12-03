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Какие неисправности чаще всего встречаются у кроссоверов Haval F7 и F7x

1:43
Авто

Китайские кроссоверы Haval F7 и F7x стали популярным выбором среди автомобилистов, но, как отмечает автоэксперт Сергей Зиновьев, эти модели не лишены проблем. Он рассказал о типичных неисправностях, которые уже стали поводом для нескольких отзывных кампаний.

Основные проблемы Haval F7 и F7x

Нарушение герметичности топливной системы

В морозы у некоторых автомобилей возникали утечки в топливной системе, что в отдельных случаях приводило к самовозгоранию.
В рамках отзывных кампаний производитель заменил топливные трубки на проблемных автомобилях.

Короткое замыкание в разъёме жгута проводов

На машинах, выпущенных с декабря 2022 по декабрь 2023 года, была выявлена проблема попадания влаги в разъём жгута проводов под водительским креслом.
Это могло вызывать короткое замыкание и оплавление разъёма. Для устранения проблемы проводилась замена разъёма.

Биение тормозных дисков

Эта неисправность может проявиться на пробеге 5-15 тыс. километров. Часто решается заменой или проточкой тормозных дисков.

Отказ датчиков давления в шинах

Многие владельцы жалуются на некорректную работу или поломку системы контроля давления в шинах.

Как минимизировать риски?

Эксперты рекомендуют регулярно проходить техническое обслуживание у официальных дилеров, чтобы своевременно устранять возможные проблемы. Также важно следить за уведомлениями об отзывных кампаниях и обращаться в сервисные центры для диагностики.

Уточнения

Haval — китайский автомобильный бренд, основан в 2013 году, подразделение компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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