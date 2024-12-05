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Современное масло и старый двигатель: всё, что нужно знать

2:13
Авто

Многие автовладельцы, чьи автомобили были выпущены в прошлом веке, задаются вопросом: какое моторное масло использовать для старых двигателей? Руководитель центра технической экспертизы Роман Сокуев дал разъяснения по этому поводу.

Можно ли использовать современные масла в старых двигателях?

Силовые агрегаты автомобилей постоянно совершенствуются, и вместе с ними улучшаются свойства моторных масел. По словам эксперта, классификации API (Американский институт нефти) и JASO (Японская организация по стандартизации автомобилестроения) предусматривают, что каждое новое моторное масло сохраняет все свойства, необходимые для двигателей предыдущих поколений.

Итог: современные моторные масла подходят для использования в старых моторах.

Возможные трудности

Основная проблема, которая может возникнуть при использовании современных масел в старых двигателях, связана с наличием загрязнений:

В старых двигателях или авто с большим пробегом могут накопиться отложения из-за некорректного обслуживания.
Современные масла с моюще-диспергирующими присадками растворяют эти отложения, что может привести к забиванию фильтров.

Рекомендации эксперта

При покупке подержанного автомобиля или после долгого простоя:

Проведите промежуточную замену масла. Слейте первое масло через 20% от стандартного интервала замены. Это предотвратит проблемы, связанные с растворением старых отложений.

Регулярно меняйте масло:

Даже если двигатель старый, соблюдение интервалов замены масла убережёт силовой агрегат от серьёзных повреждений.

Используйте подходящее масло:

Обращайте внимание на рекомендации производителя и используйте качественные масла с проверенной классификацией.

Заключение

Современные моторные масла подходят для двигателей старого образца, но важно учитывать состояние мотора и проводить промежуточную замену масла, если автомобиль долго не обслуживался. Соблюдение этих правил убережёт двигатель от возможных повреждений и продлит срок его службы.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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