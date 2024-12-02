Надёжность и практичность: что предлагает внедорожник «Нива» в 2024 году?

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Внедорожники «Нива» производят практически без изменений на протяжении 47 лет. За этот период они приобрели всемирную известность и заслужили репутацию надёжных, простых, доступных и практичных автомобилей, пишет 110km.ru. Трёхдверная версия в разное время носила названия ВАЗ-2121 «Нива», Lada 4х4 и Lada Niva Legend. Этот внедорожник оснащен 1,7-литровым двигателем Евро-5 с мощностью 83 л.с., 5-ступенчатой механической коробкой и постоянным полным приводом. Небольшой вес в сочетании с хорошим дорожным просветом, короткой базой и понижающей передачей позволяет ему уверенно справляться как с бездорожьем, так и с гладким асфальтом.

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ lada niva travel

В декабре 2024 года базовая версия Classic’24 стоит от 981 000 рублей. Её оснащение достаточно простое: стальные 16-дюймовые диски, защита картера, ABS с EBD, тканевый салон. В базовой комплектации отсутствуют кондиционер, подогрев сидений и магнитола — только подготовка для аудио. Кондиционер и подогрев передних сидений доступны в более дорогой комплектации Luxe’24 по цене 1 097 000 рублей, но магнитола все еще не предусмотрена.

Внедорожная версия Niva Bronto выделяется увеличенным до 240 мм клиренсом, межосевыми и межколесными блокировками дифференциалов и шинами на 15-дюймовых легкосплавных дисках. Цена такой модели начинается от 1 435 000 рублей, а в ее оснащение входят кондиционер, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев боковых зеркал.

На вторичном рынке можно найти значительно более дорогие автомобили с высоким уровнем оснащения и разнообразными дополнительными опциями. Редакция 110km.ru представила пять самых дорогих и интересных моделей внедорожников «Нива», предложенных к продаже в декабре 2024 года.

Lada 4x4 (2008) – 2 250 000 рублей

Первое место занимает тщательно подготовленный внедорожник, способный справляться с экстремальными условиями. Как утверждает продавец, этот автомобиль позволит своему владельцу «чувствовать себя комфортно на дороге и безнаказанно на бездорожье». Под капотом у него 120-сильный турбомотр, а также улучшенная лифтованная подвеска, силовые пороги, расширители арок, электропривод блокировки дифференциала, две лебедки, дополнительное освещение, экспедиционный багажник, и 15-дюймовые колеса с шинами BF Goodrich Mud-Terrain. Внутри установлена полноценная шумоизоляция и качественная аудиосистема с магнитолой, усилителем и шестью динамиками. Все изменения задекларированы в ПТС, кроме нового мотора. В качестве бонуса идут прицепной снегоуборочный ковш и якорь для лебедки. «Ниву» продают в Краснодарском крае за 2 250 000 рублей.

Lada 4x4 (2012) – 2 400 000 рублей

В Сургуте выставлена на продажу «Нива», завоевавшая титул чемпиона Ханты-Мансийского автономного округа по трофи-рейдам в 2021 году. Продавец сам занимался тюнингом, в то время как изменения в ПТС не были внесены, что может усложнить перепродажу. Внедорожник получил доработки, включая турбированную установку Garrett и интеркулер от Peugeot 308, улучшенную лифтованную подвеску и облегченные передние двери из пластика. Внутри установлены спортивные кресла Ultra, а проводка была переработана. Кованые японские диски обуты в резину Silverstone. В комплект входят шаклы, хайджеки, тросы, траки, якорь и лестница. Продавец предлагает свою «Ниву» за 2 400 000 рублей и готов обменять на Nissan Patrol 5 поколения (Y61) или другой рамный автомобиль от Toyota.

Lada Niva Legend (2023) – 2 500 000 рублей

Официальный дилер Mercedes-Benz из Красногорска предлагает «Ниву», в которую внесены значительные улучшения, дающие ощущение маленького «Гелендвагена». Внедорожник получил улучшенную шумоизоляцию, тонированные стекла, задние дисковые тормоза, парктроники, сигнализацию, электронный ручник, а также систему старт-стоп и кнопки для раздаточной коробки и пониженной передачи.