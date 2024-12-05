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Опасность обочин зимой: как справиться с непредвиденной ситуацией

2:35
Авто

С приходом зимы аварийность на дорогах возрастает, и одной из частых причин ДТП становится частичный заезд на обочину. Автоэксперт объяснил, чем это опасно и как правильно действовать, если автомобиль оказался на обочине.

Чем опасен заезд на обочину?

Частичный выезд правыми колёсами на обочину особенно опасен на высокой скорости. Главная угроза — разница в сцеплении между правыми и левыми колёсами.

  • Обочина часто мягче и менее надёжна, чем асфальт.
  • На трассовой скорости (90 км/ч и выше) эта разница становится критической.
  • Обочины изобилуют ямами и неровностями, что может повредить подвеску или спровоцировать потерю управления.

Возможные сценарии и их последствия

Сухая ровная обочина
Наименее опасный случай. Управляемость сохраняется, и водитель может безопасно скорректировать траекторию.
Сухая, но неровная обочина
Риск повреждения подвески возрастает. Потеря сцепления правых колёс может привести к заносу или уходу в кювет.
Скользкая ровная обочина
На скользком покрытии разница в сцеплении между правыми и левыми колёсами резко увеличивается, провоцируя занос. Системы стабилизации, такие как ESP и ABS, помогут избежать аварии, если они установлены в автомобиле.
Скользкая неровная обочина
Самый сложный сценарий. Выход из такой ситуации требует максимального опыта, выдержки и исправной работы всех электронных систем помощи.

Что делать, если машина оказалась на обочине

  1. Не паникуйте и избегайте резких действий.
    Любые резкие движения руля или педалей ухудшат ситуацию.
  2. Плавно отпустите педаль газа.
    Резкое снижение тяги может усилить занос, особенно на скользкой обочине.
  3. Держите руль прямо.
    Не пытайтесь резко вернуть автомобиль на асфальт, это может выбросить машину на встречную полосу или в кювет.
  4. Тормозите и возвращайтесь плавно.
    Осуществляйте возврат на асфальт только на ровной обочине и при низкой скорости.

Как избежать риска?

Новичкам трудно справляться с такими ситуациями без подготовки. Чтобы повысить уверенность за рулём, рекомендуется пройти курсы экстремального вождения. Там обучают правильным действиям на разных покрытиях, что поможет избежать ошибок на реальной дороге.

Уточнения

Занос — нарушение движения автомобиля или мотоцикла вдоль продольной плоскости колёс. Вызывается умышленно водителем (для скоростного прохождения поворотов), либо неумышленно.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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