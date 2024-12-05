Опасность обочин зимой: как справиться с непредвиденной ситуацией

С приходом зимы аварийность на дорогах возрастает, и одной из частых причин ДТП становится частичный заезд на обочину. Автоэксперт объяснил, чем это опасно и как правильно действовать, если автомобиль оказался на обочине.
Частичный выезд правыми колёсами на обочину особенно опасен на высокой скорости. Главная угроза — разница в сцеплении между правыми и левыми колёсами.
Сухая ровная обочина
Наименее опасный случай. Управляемость сохраняется, и водитель может безопасно скорректировать траекторию.
Сухая, но неровная обочина
Риск повреждения подвески возрастает. Потеря сцепления правых колёс может привести к заносу или уходу в кювет.
Скользкая ровная обочина
На скользком покрытии разница в сцеплении между правыми и левыми колёсами резко увеличивается, провоцируя занос. Системы стабилизации, такие как ESP и ABS, помогут избежать аварии, если они установлены в автомобиле.
Скользкая неровная обочина
Самый сложный сценарий. Выход из такой ситуации требует максимального опыта, выдержки и исправной работы всех электронных систем помощи.
Новичкам трудно справляться с такими ситуациями без подготовки. Чтобы повысить уверенность за рулём, рекомендуется пройти курсы экстремального вождения. Там обучают правильным действиям на разных покрытиях, что поможет избежать ошибок на реальной дороге.
Занос — нарушение движения автомобиля или мотоцикла вдоль продольной плоскости колёс. Вызывается умышленно водителем (для скоростного прохождения поворотов), либо неумышленно.