Усталость, пробки и старые автобусы: что скрывает городской транспорт

Автоэксперт выяснил, почему городские автобусы всё чаще становятся участниками ДТП. Эксперты выделили несколько ключевых факторов, которые увеличивают риск аварий.
Одной из главных причин ДТП является переработка водителей.
В крупных городах заторы на дорогах создают постоянное нервное напряжение для водителей.
Некачественная маршрутизация и неудобные автобусные стоянки только усугубляют ситуацию, мешая безопасной эксплуатации общественного транспорта.
Многие автобусы, используемые в городах, не соответствуют современным требованиям:
Для повышения безопасности городского транспорта необходимо сократить рабочие часы водителей, улучшить транспортную инфраструктуру и обновить автобусный парк. Эти меры помогут минимизировать аварийность и сделать общественный транспорт более надёжным.
Общественный (коммунальный) транспорт — разновидность пассажирского транспорта как отрасли, предоставляющей услуги по перевозке людей по маршрутам, которые перевозчик заранее устанавливает.