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Усталость, пробки и старые автобусы: что скрывает городской транспорт

1:36
Авто

Автоэксперт выяснил, почему городские автобусы всё чаще становятся участниками ДТП. Эксперты выделили несколько ключевых факторов, которые увеличивают риск аварий.

1. Усталость водителей

Одной из главных причин ДТП является переработка водителей.

  • Рабочий день у водителя городского автобуса может длиться до 12 часов, что превышает нормативы и приводит к быстрой утомляемости.
  • Постоянный стресс из-за жесткого графика и необходимости оперативного реагирования на дорожные ситуации снижает концентрацию и увеличивает вероятность ошибок.

2. Дорожные заторы и инфраструктурные проблемы

В крупных городах заторы на дорогах создают постоянное нервное напряжение для водителей.
Некачественная маршрутизация и неудобные автобусные стоянки только усугубляют ситуацию, мешая безопасной эксплуатации общественного транспорта.

3. Устаревший автобусный парк

Многие автобусы, используемые в городах, не соответствуют современным требованиям:

  • Сложности управления старыми моделями увеличивают риск аварий.
  • Технические проблемы, связанные с износом оборудования, также становятся причиной ДТП.

Заключение

Для повышения безопасности городского транспорта необходимо сократить рабочие часы водителей, улучшить транспортную инфраструктуру и обновить автобусный парк. Эти меры помогут минимизировать аварийность и сделать общественный транспорт более надёжным.

Уточнения

Общественный (коммунальный) транспорт — разновидность пассажирского транспорта как отрасли, предоставляющей услуги по перевозке людей по маршрутам, которые перевозчик заранее устанавливает.

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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